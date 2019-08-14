【機場集會】《環時》胡錫進：已跟付國豪聯絡　迫害記者行徑無恥

反修訂《逃犯條例》的風波持續。在昨日（13日）的機場集會，內地官媒《環球時報》記者付國豪遭示威者綑綁雙手，綁在手推行李車上，引起輿論熱議。 《環時》總編輯胡錫進表示，已經與付國豪透過電話聯絡；同時批評，暴力示威的現場圍攻、迫害記者，是無恥而懦弱的行徑。

《環球時報》記者付國豪。（香港01）

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胡錫進稱，昨夜已跟付國豪透過電話聯絡，確認他沒有受到很嚴重的傷害，「他已經完全安全了」；又引述付國豪指，對方接通電話後的第一句話就說：「非常對不起，給大家添麻煩了。大半夜的，讓大家都不能休息。一直說安全第一，但我今天還是出事了。」

胡錫進表示，已代表《環球時報》的同事們向付國豪表達敬意，也轉告他全國網友們對他的支持和稱讚，還告訴他事情已登上熱搜。付國豪說很不好意思，不知道該怎麼感謝大家對他的關心。「說真的，國豪受這麼大委屈，首先想到的卻是給報社和同事們添了麻煩，他的這種樸實讓我當時鼻子都有點發酸。」

胡錫進表示，或應把香港的激進示威者從「暴徒」改稱為「恐怖分子」。（微博）

稱「暴徒」或要改稱「恐怖分子」

胡錫進強調，有危險時，記者常常是揣著一絲使命感的「逆行者」之一，付國豪就是這樣的同行和同事，在香港有很多和國豪一樣的內地媒體記者。 他們至少是值得所有人尊敬的。

胡錫進續指，「所有人」也應當包括香港的「暴徒們」，如果在他們的身上人性尚存的話。在暴力示威的現場圍攻、迫害記者，是多麼無恥而懦弱的行徑。他表示要對「暴徒們」說一句：「做留有最後一點文明自尊的暴徒吧，不要把毒手對準記者。記者這個職業出現在全世界最沒有秩序、最動盪、最荒誕的地方，很多殺人不眨眼的軍閥惡棍都給予了記者人身安全的保證。香港的激進示威者如果連對記者都野蠻進行人身迫害，那你們自己說，我們是不是真的應該不再喊你們暴徒，而要改稱你們『恐怖分子』了」