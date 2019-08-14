【機場集會】深夜爆暴力衝突　出行旅客感心痛　旅行社嘆生意下滑

一連五日，示威者前往機場大堂，以「警察還眼」及「和你飛」集會表達訴求。昨晚（13日）有內地男子自稱送機，有示威者質疑他是內地執法人員，翻出其身上的證件，發現有內地身份證及港澳通行證等證件，在場人士遂包圍並以索帶綑綁其手。 其後內地《環球時報》證實，男子為該報記者付國豪。事件擾攘至晚上十一時許，男子登上救護車離開後，防暴警察進入機場，再與示威人士爆發衝突。期間有警員將一名走入一號客運大樓入口的示威者按在地上，引起其他示威者不滿，衝突期間，警員拔出腰間左輪手槍指向示威者。今日早上，有出行市民表示，風波對本港經濟造成影響，對近日衝突事件表示心痛，但不認同示威者與警方衝突期間使用暴力。

出行市民提早到達機場 旅行社職員：生意額減少十份一

至今（14日）午十二時許，接機大堂仍有數十名示威者留守，機管局今早發佈臨時禁制令，禁止任何人「非法地及有意圖地，故意阻礙或干擾香港國際機場的正常使用。」，任何人亦不得在機場出席或參與任何在機管局指定地方之外舉行的示威、抗議或公眾活動。出行市民林女士表示，航班下午兩時許才起飛，惟今早十時許已經到達機場。被問及對近日衝突事件看法，她表示，受示威活動影響，本港經濟發展受阻，「買餸都貴咗！」對於警方執法與示威人士發生衝突，她感到「好心痛啲𡃁仔！」她自70年代到港打拼，無法預料今日竟發展至如撕裂的局面。「你叫警察唔好郁你，你有冇郁警察？」

旅行社職員周先生表示，自己主要接待菲律賓遊客，其客人亦得悉香港情況。公司生意受修例風波影響，每天均有數名客人取消來港行程，公司整體生意額減少十份之一，「諗緊係想佢地快啲完」、「唔應該用暴力。」但他表示，示威者於機場活動對他們接機未有影響，因位置不相近，「我地接完就走。」

機場示威行動持續第六天。（黃偉民攝）