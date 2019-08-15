【逃犯條例】至今最少拘七社工　天水圍燒衣被捕人有一未成年女子

反修訂《逃犯條例》風波持續至今，至少有7名社工被捕！昨晚，天水圍警署附近有逾百名市民燒街衣「祈福」，至深夜防暴警無預兆情況下以非法集結拘捕8人，包括一名男社工。建制派區議員周永勤形容警察「見人就捉」，或會波及無辜街坊；他亦目擊社工被捕一刻，願為社工做證。 「如果警方宣佈現場為非法集結，其實社工係冇位置做嘢。」有社工指在衝突環境下工作，唯有靠自己「執生」，繼續工作「幫得一個得一個」。

「如果警方宣佈現場為非法集結，其實社工係冇位置做嘢。」社工復興運動組織成員、社工曾醒祥認為社工在反修例運動中扮演一個「弔詭」角色，即使集會現場已被警方介定為非法集結，只是做回社工應有之義，繼續工作「幫得一個得一個」。

曾醒祥解釋，社工在是次運動中擔當多種職責。在集會前期，社工會派發被捕支援熱線卡，為示威者提供醫療及律師資料，又會嘗試與示威者展開對話，讓他們了解集會風險及有為被捕作心理準備。當警民發生衝突時，社工便擔當緩衝角色，若有示威者想離場便會提供協助，同時為當區街坊提供支援，例如口罩、呼籲關緊門窗等等。不過，曾醒祥慨嘆警察不斷武力升級，社工在槍林彈雨的環境下工作，緩衝角色功效有限。唯有向被捕人士提供後期支援，當有示威者被捕時會索取個人資料，予社工立即安排律師跟進，或有被捕人士受傷需要送院時，亦可以社工身份陪同送院。

警方武力升級 濫暴情況漸趨嚴重

雖然社工沒有「免死金牌」，在槍林彈雨下工作亦要顧及自己安危，被問到有沒有貼士可以安全工作，曾醒祥無奈地道出：「都係靠社工自己執生。」他補充，反修例運動由六月發展至今，可見警方的武力不斷升級，連濫捕情況亦有嚴重化趨勢，甚至對在場記者、急救員、社工抱有仇視眼光，「為咗殺一儆百就無差別地拘捕」。

我可以為社工做證人 天水圍區議員周永勤

昨晚，天水圍警署外有逾百市民燒街衣，共有八人被捕。（余睿菁攝

屬建制派的天水圍區議員周永勤，昨晚身穿反光衣到天水圍警署門外協助在場人士。他憶述警方共有兩輪拘捕行動，惟事先沒有舉「藍旗」及作出呼籲，而是「見人就拉」，認為警方行動「十分離譜」。

防暴警見人就拉 險波及無辜街坊

第一輪拘捕行動發生在晚上約11時50分，數輛警車駛至天水圍警署後門，警察隨即下車追趕市民，共拘捕3男1女。至凌晨近1時，再有7至8輛警車駛至警署正門，一批手持盾牌和警棍的防暴警隨後下車，「見人就拉」先拘捕一名男子和一名未成年女子，在場有一名社工因目睹情況而情緒激動亦被拘捕，另外有一名駕駛人士到警署門外交收同告被捕。有兩名夫婦剛巧在警署前的巴士站下車，打算返回天盛苑住所，亦險被警員拉走，周永勤立即向警員指出他們只是剛剛下車並沒有參與燒街衣。他指，昨晚在天水圍警署外被拘控非法集會的6男2女，在今天中午前已全部獲保釋。

議員願為被捕社工做證

對於有社工被捕，周永勤稱可以為社工做證明，那名社工沒有參與非法集結及燒街衣活動。另外，周永勤認為警方「見人就拉」，指當時有很多街坊湊熱鬧而非參與活動，「燒街衣嘅黑衣人有群組有消息，知道有警察就會即刻跑走，街坊唔知咪跑唔切」，故佢質疑警方是拘捕非活動參與者。