【光復紅土】示威者蛋漬殃及藥房　旅巴司機嘆失逾八成生意

昨日（17日）的「光復紅土」遊行，有遊行人士途經位於馬頭圍道的工聯會工人俱樂部時，在其外牆塗鴉及貼上告示，又向大閘擲蛋及放置多個菠蘿，諷刺工聯會1967年參與「六七暴動」；此外，當示威者途經民建聯九龍城支部李慧琼及蔣麗芸辦事處時，又在門外掟蛋，以表達對民建聯出賣港人的不滿情緒。今日土瓜灣及紅磡區一帶遺下示威痕迹，有職員在涉事的門外清洗。「光復紅土」針對內地團擾民問題示威，昨日服務內地團的商戶早已落閘，有旅巴司機透露，受遊行影響，原是旅行團旺季的暑假，生意大受影響。

位於民建聯九龍城支部李慧琼及蔣麗芸辦事處的藥房，昨日被示威者的雞蛋擲中，其中一名職員清理時表示，「我哋唔支持遊行，表達訴求應該和平！」（陳蕾蕾攝）

近百名示威者昨日途經民建聯九龍城支部李慧琼及蔣麗芸辦事處時，投擲雞蛋以表示對該黨出賣港人的不滿。由於李蔣二人的辦事處位於樓上位置，樓下的藥房變相遭殃，鐵閘遺下乾掉的蛋漬。今早約11時，上址藥房有兩名職員攜帶清潔用品清理鐵閘，目前大致清理完畢，其中一名藥房職員表示，今早8時已開始清理，「我哋唔支持遊行，表達訴求應該和平！」又指昨日因沒有營業導致「一毫子都冇」，惟暫未能預計損失金額。此外，在位於浙江街小巷內的民建聯指示牌，亦被示威者噴上「賣港賊」等字眼，現時仍未被修復。

至於工聯會工人俱樂部外，今早則有數名工人站上鋼梯清理外牆及天眼，利用海綿刷及清潔劑，不斷灑水清潔，上址大致亦清理完畢，惟門外「工聯會」英文部分的字眼已脫落，外牆及地上仍遺下部分蛋漬。

接待內地旅行團食肆門市冷清

近年內地團擾民問題，在土瓜灣及紅磡一帶尤其嚴重，成為「光復紅土」遊行的主要訴求。今日位於土瓜灣一帶的商戶已陸續恢復營業，而新碼頭只有約七輛旅遊巴，未見以往「佔領碼頭」的墟冚情況，偶有內地客在該處下車。此外，位於新碼頭、接待內地旅行團用膳的富源酒樓，至今早11時許亦未見有人龍，門面冷清，下鄉道的盈香飯店外則有兩輛旅遊巴停泊，門口亦不見人龍。旅遊巴司機Jacky表示，昨日受遊行影響，原本於九龍城碼頭下船的旅客，全部改往北角碼頭下船，「成個北角塞死晒旅遊巴，超過三百架！」又表示為保障旅客安全，「邊度有事，就唔去邊度」，他續指七、八月是旅行團旺季，「平時呢個月份呢度爆晒架，呢個時間水洩不通架！」他的收入為拆賬計，以往旺季月薪高達四至五萬元或以上，現時損失超過八成生意，至目前為止，本月僅賺不到5,000元，大嘆「成個旅遊業畀佢（示威）搞謝晒！」