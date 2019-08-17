【光復紅土】團客店舖落閘　旅巴絕跡街道　院舍閂窗防催淚煙攻入

反修例運動持續兩個月，每周都有示威活動，今日（17日）下午有人發起「光復紅土」土瓜灣及紅墈區遊行，由海心公園行至黃埔。為應對示威活動，今晨土瓜灣不少舖頭已經拉閘，有診所於玻璃門鑲木板。有附近的老人員為免警民衝突時，有催淚煙攻入院舍，亦提早閂窗及落閘。土瓜灣一向是旅行團集結地，每日早上均有旅遊團抵達，旅遊巴泊滿路邊落客。然而今日「光復紅土」遊行前夕，土瓜灣變得格外清靜。

接待遊客店舖落閘 旅遊團絕跡街道 路邊未見旅遊巴

土瓜灣接待遊客店舖，今早大部分已落閘。（廖俊升攝）

記者走訪土瓜灣區多間食肆，不少店舖負責人指今日不會營業，包括專做團餐的富源酒樓均無開舖。（陳康智攝） 土瓜灣接待遊客店舖 今早大部分已落閘 今日（17日）早上九時許，記者到土瓜灣土瓜灣道、貴州街、新碼頭街、翔龍灣及偉恒昌新邨一帶巡視，均未看見有旅遊巴出沒，部分主要接待遊客店舖亦無開門。至於土瓜灣道的手信店柏加、朱古力店，以及專做團餐的富源酒樓均沒有開舖。轉入美景街，除了連鎖超級市場之外，幾乎所有店舖都落閘，包括兩間旅行團常至的酒樓、錶行及藥房。 憂受示威波及 西醫診所玻璃鑲木板 至早上約十時，美景街有西醫診所於玻璃門鑲木板，以防受示威活動波及。診所護士指，他們擔心示威活動延至該處，影響到診所營運，所以提早做預防措施。而有售頭盔及眼罩等防具的「信誼五金」表示，今日亦不會開舖。其負責人表示，遊行開始之前便會拉閘，「怕麻煩啊嘛！」 憂催淚彈飄入院舍 老人院閂窗、落半閘 對於近期的示威行動，有催淚煙襲老人院。位於偉景街的「曉光護老中心」職員表示，他們已經有做足準備，防衝突發生或催淚彈飄入院舍，「唔好畀老人家出去，𠵱家都閂緊（窗）。」稍後時間會否開門，則需視乎情況。另外，位於上鄉道的「北京安老院」今早已落半閘，老人院負責人指，示威活動期間會落閘、關窗，並叫老人家切勿出外。

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土瓜灣車房老闆落閘 憂遊行後發生衝突 通知員工今日休息

全香港人都要面對呢個問題，（少做一日生意）我唔覺得好大問題嘅！ Joe 車房老闆

在海心公園附近經營車房的Joe表示，車房原本朝九晚十營業，但得知今日下午紅磡區內有遊行示威，故已提早叫員工不用上班。（鄧栢良攝）

在海心公園附近經營車房的Joe表示，車房原本朝九晚十營業，但得知今日下午紅磡區內有遊行示威，故已提早叫員工不用上班。（鄧栢良攝） 車房老闆Joe：已叫員工不用上班 在海心公園附近經營車房的Joe表示，車房原本朝九晚十營業，但得知今日下午紅磡區內有遊行示威，故已提早叫員工不用上班，「有啲同事就去支持，有啲就唔想同事受（遊行）影響」。而他會獨自留在車房工作，但他表示遊行前便會離開。 他指，七月已聽聞有人欲舉行「光復紅土」行動，惟七月間發生多宗突發事件，令遊行多番延期，故早已有心理準備。Joe直言，示威活動不多不少會影響生意，但不會反對示威人士和平表達訴求，「全香港人都要面對呢個問題，（少做一日生意）我唔覺得好大問題嘅。」 Joe：遊行後不排除發生衝突 他估計，今日遊行初段會和平進行，但遊行隊伍進入黃埔，不排除會發生衝突。「我見到之前黃埔街坊，對警察都好有意見，要睇警察點中和件事！」Joe形容，今次反修例事件現在已變了質，現時多了衝擊及暴力事件，他認為要由林鄭、示威者及警察理性處理，才能妥善解決問題。 修例風波後 旅行團數目減少 至於光復紅土行動，原本針對當區被旅客、旅遊巴逼爆的情況。Joe表示，現時示威者主要仍是以五大訴求為主，據他觀察近期修例風波，旅行團數目及人流減少。但身為商人的Joe指，原本紅土兩區，舖位不見得搶手，「如果唔做朱古力、藥妝店，本身都好少人租！」，他認為趕走大陸客會對整個生態帶來影響，「無咗朱古力、藥妝店，sales無得做，附近食肆又無得做，其他人賺少咗，可能我都受。」，他指大陸客十多年來港消費，整個生態已改變，許多事情已經「返唔到轉頭」。

「光復紅土」遊行昨上訴成功 遊行終點改至黃埔站A出口

早前光復紅土遊行申請人李軒朗表示，是作出非常大的讓步，因此稱不上勝利。（資料圖片）

光復紅土遊行申請 日前警發「反對通知書」

「光復紅土」遊行原定上月27日舉行，惟上月21日發生西鐵元朗站白衣人無差別襲擊市民事件後，有網民發起在27日進行「光復元朗」遊行，因此「光復紅土」遊行「讓路」延至今日舉行。遊行申請人、土瓜灣南社區主任李軒朗原擬定遊行由紅磡碼頭出發，途經紅鸞道、紅磡道、德民街、蕪湖街、馬頭圍道、土瓜灣道、馬頭角道、馬頭涌道，以宋皇臺花園為終點，但前日（15日）遭警方發出反對通知書。

昨日上訴成功 改替路線舉行

「光復紅土」申辦人李軒朗，日前就情況提出上訴，公眾集會及遊行上訴委員會於昨日召開聆訊，最終獲批以替代路線舉行，而遊行時間為下午3時半至5時半。警方在今日凌晨表示，最初是基於公共安全及秩序的考慮，因而反對九龍城區舉行集會及遊行。對於上訴委員會的決定，警方表示尊重，將會安排適當警力和相應措施，並會繼續與主辦單位溝通，以確保是次公眾活動能安全及有秩序地進行。

新遊行路線終點：黃埔站A出口

公眾集會及遊行上訴委員會經商議後，昨晚批准今日（17日）「光復紅土」遊行，以新遊行路線：海心公園、旭日街、崇安街、庇利街、紅磡道、民泰街、黃埔站A出口對出行人路空地，取代原先路線：由紅磡碼頭出發，途經馬頭圍道、土瓜灣道、馬頭角道，以宋皇臺花園為終點。