【外遊注意】實測驗票入客運大樓要等7分鐘　機場快綫20分鐘一班

香港機場連日集會導致停飛兩日，機管局在一號客運大樓外加設了大型水馬，旅客入內需先出示登機證或機票，記者實測查票約需7分鐘。旅客認為安排未有影響行程，但炎熱天氣下室外查票較熱；亦有旅客覺得和平示威下，機場反應過大。 港鐵因應政府及機管局的要求，以配合機場實施進出管制措施，機場快綫列車長達20分鐘一班，赴外地習訓的香港運動員認為難以掌握行程。

一號客運大樓入口增設水馬，旅客需先在室外驗票。（陳康智攝）

機管局向法庭申請臨時禁制令，禁止任何人在指定示威區外示威，同時在一號客運大樓外加設大型水馬，旅客入內需先出示登機證或機票。01實測排隊到入內大約需時7分鐘，職員表示上午10時前開三個入口，10時後只開兩個，另外經停車場進入機場、港鐵機場快綫同樣需要先驗票。

香港健美體操運動員Cindy今赴中國習訓，入機場需時4、5分鐘，認為「示威者都好和平，唔需要咁樣封。」加上機場快綫班次不斷改，目前20分鐘一班車，令她要費時掌握行程。

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美國商人Robert認為機場新安排少許阻礙行程。（蔡正邦攝） 美國商人 Robert認為機場新安排少許阻礙行程，明白香港機場因示威行動而作此安排，但認為當局反應過敏（excessive），質疑是否必要多一重驗票（wonder if it’s necessary）。他認為香港或者其他地方的人都有示威權利去表達不滿，他了解到香港人對至今未得普選的憤慨，或者年青人缺乏上流機會，認為和平示威可爭取香港人訴求。

一家四口由深圳來港玩樂的潘氏夫婦認為安排挺好，4、5分鐘就可入內，只是比較熱，但對安排起因不清楚。

港鐵表示，因應政府及機管局的要求，以配合機場實施進出管制措施，機場快綫列車服務如下：

由早上7時30分至早上9時，來往香港站至博覽館站的列車服務為每10分鐘一班。

其餘時段列車服務為:

1. 香港站往博覽館站的列車服務，每20分鐘一班；

2. 博覽館站往香港站的列車服務，每10分鐘一班

而香港站及九龍站的市區預辦登機服務會於航班起飛前120分鐘截止。

上周機場大集會一度令航空交通癱瘓，事後機管局申請禁制令，禁止任何人在機場出席、或參與任何在機管局指定地方之外舉行的示威、抗議或公眾活動。而港鐵的機場快綫列車服務、以及市區預辦登機手續亦嚴重受影響。