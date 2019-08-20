【將軍澳斬人案】近百街坊不滿處理　包圍頌明苑管理處

將軍澳今凌晨發生斬人案，三人被斬傷，包括一名《信報》副刊女記者。疑犯在斬人後曾返回頌明苑寓所換衫，然後離家潛逃。近百街坊不滿保安員處理不周，今日晚上9時許包圍頌明苑管理處抗議。管理處經理指，已發出通告希望交代事件，對於有居民指有職員有失當情況，經理指今日不足資料回應大家，會於短時間內再回應大家。但在場市民不滿答覆，要求公司負責人及業主立案法團主席到場交代事件。經理又指，涉事保安已經暫停座頭職務及停職，又表示如有不足地方鄭重向大家道歉，會作出檢討及改善。

逾百名市民到場要求頌明苑管理處交代事件。（黃廸雯攝）

逾百人到管理處求交代 管理處發通告回應

逾百名市民包括業主，晚上到頌明苑管理處要求職員交代事件。一名管理處男經理向在場居民表示，事發後管理處進行不少資料提供及內部調查工作，但由於至今相隔時間太短，未能提供很多資料供在場居民，但管理處今日發出一張通告希望交代事件，對於今早事件警方拘捕一名相信與嘉明閣一單位有關的男子，經理指由於大廈需要拍八達通進入，相信警方是根據八達通資料鎖定疑犯，另外管理處向警方提供閉路電視片段及八達通紀錄，指管理處會保留資料到案件完結才會考慮銷毀。另外由於事件嚴重，管理處亦譴責事件及祝傷者早日康復。至於有關屋苑保安，經理指如果做得好的地方會稱讚同事，但做得不好會檢討問題所在，對網上及媒體上的合理批評亦會接受。

被質疑職員失當 經理：短時間內再回應大家

在場居民高叫要求公司負責人及業主立案法團主席到場交代事件，又質疑為何屋苑保安指當時指見不到藍衣人出入，經理表示今日焦點協助警方、處理資料緝拿兇徒，這方面他們問心無愧，但對於有居民指有職員有失當情況，經理指今日不足資料回應大家，會於短時間內再回應大家。其後一名女高級物業主任指已致電總公司，公司指他們亦不可以、不被授權回答問題，如有問題可致電公司客戶服務部，另外她指亦有致電業主立案法團主席，但主席表示未能出席。一名居住嘉明閣21樓的男住戶向在場人士指，網上有人指被捕疑犯住於其單位，但事實並非如此，因此希望向大家澄清。

保安已暫停座頭職務 經理指本星期再交代進展

一名女住戶指事發後有女士向嘉明閣保安查問有否藍衣人進入大廈，但當時保安指沒有，女主任指她今日有向該同保安查問，保安指該名女士當時是問有否藍衣人離開大廈，所以回答沒有。住戶其後再質疑保安警覺性低，沒有發現被捕男當時身有血跡，而屋苑四周佈滿閉路電視，但亦沒有發現傷人案發生，男經理指保安職責的確是要看好門口，今次事件是否要懲處同事，他指會查清楚及於本星期內再向居民交代。經理又指，涉事保安已經暫停座頭職務及停職，A座位置亦有加強額外保安。在場市民繼續要求「交人」，有人要求涉事保安向居民交代事件，但亦有居民表示反對，認為保安或有需要任警方證人，認為要其現身交代不恰當，認為應由管理處道歉。男經理表示如有不足地方，鄭重向大家道歉，會作出檢討及改善。

西貢區議員及業主立案法團顧問周賢明到場表示，早前透過電話聯絡業主立案法團，但法團成員早前已集體請辭，至10月才開大會，現時大部分事務由管理公司負責，周答應在場人士已約同管理公司置邦的地區經理於明晚8時再與居民見面。