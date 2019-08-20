【將軍澳連儂牆傷人案】各區連儂牆安全惹關注　街坊討論組自衞隊

將軍澳一條連儂隧道凌晨發生斬人事件，引起全城關注，亦令人擔心各區連儂牆的安全。有地區人士指，過往因破壞連儂牆而起的爭執偶有發生，但斬人事件令人驚訝，而明日彩虹邨街坊發起的清潔連儂牆行動中，亦已有街坊擔當起把守崗位，以防有可疑人物作出破壞或傷害街坊。

斬人事件發生後不足一日，中午時份，沙田新城市廣場連接港鐵站出入口的連儂牆仍有人自發看守、貼上便利貼，其中包括Lucas、Bryan 及Gary三名中學生。三人指，今日是為8月22日舉行的中學生集會造勢及宣傳而到該連儂牆，雖然有成年義工，但因他們白天皆有工作，故需靠如他們一樣的學生守住連儂牆。

lucas (左)、Bryan (中)及Gary今日為了宣傳中學生集會而到沙田新城市廣場的連儂牆，三人皆指不能因怕暴力事件而不出來發聲。(李智智攝)

護牆期間差點遇襲



「在樂富(連儂牆)的時候，曾有人想用鑰匙捅我。那位人士甚麼都沒有說，走過來看了我兩眼，大叫一聲就想攻擊。」升中四的Lucas指，當時感到突然，只想着如何避開，最後有一位途人將施襲者推開，他才沒有受傷。Gary亦指，之前在屯門設置街站時，亦曾有人手持鐵棒，將其敲向桌上。

Bryan表示，守護連儂牆時自己未遇過襲擊，但曾目擊有人撕下連儂牆上的紙張。「當下是害怕的，因為不知道他會不會動手。」縱然會感到害怕，但他指正因如此，更加要繼續做：「不知道未來會不會因為這種事，令人人都不敢外出，這是一種白色恐怖。」Lucas亦表示同意，指自己沒有理由要和持不同意見的人士衝突，故會盡量保持冷靜：「我知道自己在做甚麼，而其他人也有權發表意見，歡迎他們在連儂牆上留下自己的意見，但不應該動手。」

今年升中五的Bryan坦言，曾目擊有人撕下連儂牆上的紙張，因不知道對方會不會動手而感害怕。(李智智攝)

事實上，過往各區的連儂牆都曾出現爭執，甚至是傷人事件，除了將軍澳的斬人案外，九龍灣連儂牆上月曾有義工被人毆13拳。彩虹邨服務聯會聯席總幹事莫灝哲指，有彩虹邨居民報稱今早曾有人破壞區內連儂牆，街坊相勸不果，該名人士突然發難，更一度亮出木棒指嚇旁人，但擾攘一輪後，眾人皆和平散去。他指，因有人撕去連儂牆上紙張而引起的爭執、打人事件，在這兩個月來都有零星出現，但將軍澳的斬人案令街坊都大感驚訝。

彩虹邨服務聯會聯席總幹事莫灝哲指，邨內過往曾出現零星因有人撕去連儂牆上紙張而引起的爭執、打人事件，但將軍澳的斬人案令街坊都大感驚訝。(資料圖片/徐嘉蒓攝)

莫灝哲表示，在7月21日元朗的襲擊事件發生後，彩虹邨曾有街坊討論過組織自衞隊，保護夜歸的街坊，惟後來不了了之：「後來大家的焦點都轉移到其他示威活動上，但我相信在將軍澳事件過後，再有相關討論出現也不出奇。」斬人事件雖教人害怕，但他指亦重燃了街坊的「一團火」，將於明晚自發到區內的連儂牆作清潔、更新文宣，亦已有男街坊會在附近把守，以防有可疑人物作出破壞或傷害街坊。他認為，街坊的反應都很快，以上周日為例，有人參與遊行後回家時被指罵，街坊收到消息後都馬上前往幫忙：「這反映出彩虹邨的街坊都很團結。」但他指亦代表了社會退步回幾十年前的模樣，才令嚴重傷人事件再次於屋邨範圍發生。

傷人案發生後，各區人人自危，但莫灝哲指不會因此特別要求警方加強保護：「保護市民是警察的天職，理應不需我們這些居民組織增加對他們的提醒。」現時不少人皆自發為街坊提供保護，他認為代表市民對警隊的信心下降：「近月警察都是以傲慢的態度處理各種投訴，警方應對此檢討。」