【將軍澳斬人案】疑犯暫控三項傷人罪周四提堂　街坊恐慌避行隧道

將軍澳連儂牆斬人案遭成三名男女受傷，截至今(21日)午2時，醫管局資料顯示，26歲《信報》副刊女記者、將入職《明周文化》的姓黃女子仍然危殆，另一名35歲女傷者已出院。

疑犯暫控三項「傷人」罪 明日提堂

涉斬人的50歲姓洪男子昨日被捕，昨晚他被押回頌明苑嘉明閣住所搜屋，警方檢走波鞋及衣物等證物。今日，他被暫控三項「傷人」罪，明日(22日)於觀塘裁判法院提堂。

隧道內多了單張呼籲目擊者提供昨晚斬人時的資料。（鄧詠中攝）

今午記者重返斬人現場，連儂隧道內氣氛平靜，不時有途人駐足觀看牆上的單張。記者於現場發現，隧道內多了單張呼籲目擊者提供昨晚（20日）斬人時的資料。平靜的社區發生了斬人案，附近居民對事件感到害怕，避行連儂隧道。

街坊阿欣對自己居住的社區發生斬人案感到震撼，「冇諗過呢一區會咁發生（斬人事件），都係小區，都好震撼」，她稱以往經過連儂隧道時，沒有聽到人發生爭執，事件發生後，家人及朋友著她小心點，避免穿黑衣及晚上不行經涉事隧道。

不時有途人駐足觀看牆上的單張。（鄧詠中攝）

另一街坊程太亦對斬人案感到心有餘悸，坦言現在會有所「避忌」，盡量不談政治，「𠵱家我都冇講咩立場，自由亦要互相尊重」，又叫小朋友「收埋黑色衫」。

程太認為斬人事件是個別案件，「係咪背後有乜勢力，就好難講，如果係一般街坊，唔會衝突意見咁大。」她稱連儂隧道一向很和平，「啲哥哥姐姐喺度黏嘢好太平，冇乜問題」。斬人案發生時，警方未有即時前往，程太認為警法執法「有方向性，邊啲快，邊啲慢，佢心裡有數，我覺得佢哋有自己立場。」

平靜的社區發生了斬人案，附近居民對事件感到害怕。（鄧詠中攝）