【將軍澳斬人案】《信報》女記者仍危殆　疑犯鄰居：佢好少返嚟

將軍澳景林邨「連儂隧道」昨（20日）凌晨發生駭人持刀傷人案，三人受傷，其中一名26歲姓黃傷者為《信報》副刊女記者，至今（21日）早10時，目前情況仍然危殆，留醫伊利沙伯醫院深切治療部。 事發時，疑犯在斬人後曾返回頌明苑寓所換衫，然後離家逃逸，疑犯昨午在羅湖過境時被捕。其鄰居表示，不認識疑犯，又有人稱「好少返嚟」。

頌明苑大堂貼出通告。 疑犯在斬人後曾返回頌明苑嘉明閣寓所換衫，然後離家逃逸，疑犯昨午在羅湖過境時被捕。其鄰居表示，不認識疑犯，又有人稱「佢好少返嚟」。昨日事發後，多名街坊自發通宵緝兇，並在頌明苑嘉明閣21樓後樓梯垃圾桶找到懷疑屬於疑兇的衣物。記者今日發現，21樓前梯地下仍遺下封鎖線。 周二晚街坊包圍管理處 大堂貼通告：短期內整理及回應業戶疑慮 昨晚有近百街坊不滿保安員處理不善，於是包圍頌明苑管理處要求交代。管理處經理指，涉事保安已經暫停座頭職務及停職，又表示如有不足地方鄭重向大家道歉，會作出檢討及改善。而管理處於嘉明閣大堂貼出通告，譴責傷人事件，又提及由於事件引起廣泛關注，管理處會於短期內整理及回應業戶疑慮。

事發後街坊自發進行街頭搜索

事發於周二（20日）凌晨1時許，將軍澳景林邨連接厚德邨的行人隧道，有3名男女，在隧道內遭一名中年男子持刀襲擊受傷，部份人身上均有刀傷，惟施襲者得手後逃去。救護員到場，發現有3名男女受傷，其中一名受傷女子背、肩膊及頭中刀，一度昏迷。截至今日上午10時許，另外兩名送往將軍澳醫院的傷者，35歲姓李女子情況穩定，24歲姓梁男已經出院。

大批街坊聞訊趕到現場，街坊直斥警方態度懶散，於是自發進行街頭搜索，其間有目擊者尾隨兇徒至頌明苑嘉明閣樓下。事發後近兩小時警方仍未前來蒐證，惟頌明苑管理處及嘉明閣保安均表示未見可疑人士，最後有街坊在嘉明閣21樓後樓梯垃圾桶發現疑犯案發時所穿衫褲。

至昨日下午約4時，50歲姓洪疑犯於羅湖過境時以涉嫌傷人被捕。

女傷者將入職明周 明周表示深切慰問

《信報》總編輯郭艷明早前證實，姓黃女子為該報副刊女記者，現時是離職前休假。繼於昨日下午於網站上發表聲明譴責暴力後，《信報》網站於下午4時許再發佈一篇文章，內容指盈科拓展主席李澤楷透過《信報》向女傷者家人轉達深切慰問，並表示會支付傷者一切的醫療及復康開支，祝願她早日康復。李澤楷重申強烈反對暴力，希望警方有能力將暴徒繩之於法。

明周文化亦於網上發出聲明，證實留醫女傷者為明周即將入職的記者，向女傷者及傷者表示深切慰問，並冀望各傷者早日康復，並稱﹕「黃同事，我們等你上班！」聲明中明周對暴力襲擊予以強烈譴責，呼籲警方在緝拿元凶之後，必須加強維持治安，確保市民安全。