【元朗黑夜滿月】警署外哭訴青年參與靜坐：挺身而出先係最好方法

721元朗黑夜事件引起社會關注，更令愛惜家園的青年痛心落淚，元朗黑夜翌日，一名青年阿Ming於元朗警署外聲淚俱下，控訴對警察失望，身為元朗人的他更對此身份感到羞恥，感言被廣泛流傳。 一個月後，警方就事件拘捕28人，至今無人被檢控，市民發起元朗靜坐行動，阿Ming同樣未有缺席，他對警方至今對元朗事件零檢控感到荒謬，又對同類事件蔓延其他地區感害怕，談到家人擔憂令他再次落淚，「我受傷無所謂，但諗到家人為我傷心，係最大枷鎖」，他認為不想未來香港情況更嚴重，現在更需要挺身而出。

元朗黑夜翌日，阿Ming曾到元朗警署外發表自己的感受，說得聲淚俱下。（資料圖片／余俊亮攝）

談到家人時阿Ming再度灑淚。（香港01記者攝）

至令仍感難以想像

周三（21日）元朗黑夜一個月，市民發起於元朗西鐵站靜坐，超過數百名市民參與，其中一個身影，是上月於元朗警署外聲淚俱下控訴的青年阿Ming。被問到一個月後仍未有人因元朗黑夜事件被起訴，阿Ming感到很荒謬，「警察對黑社會及示威者的態度可以差咁遠」，他對發生元朗黑夜事件，至令仍感到難以想像，更感覺情況近日蔓延到全香港。

挺身而出面對恐怖

「好憤怒，好傷心，香港點解會變成咁」，由沙田新城市廣場衝突，721元朗黑夜，至811、812等連場衝突，阿Ming認為每星期發生的事，都在沖洗香港人既常識及認知，「以前同你講，元朗會有黑社會衝上港鐵站打人，警察唔會理，你會覺得有乜可能」，對此他感到難以接受，更令他感到害怕，擔心出來表態會被人清算或襲擊，他指不想香港未來情況變得更嚴重，「更加要出黎面對恐怖，挺身而出先係最好方法」。

談及家人擔憂再度灑淚

與當日元朗警署外不同，今日參與靜坐的阿Ming戴上了口罩，阿Ming表示此保護措施是因為家人擔憂，此時他不禁落淚，「對唔住家人，家人好擔心我，我受傷無所謂，但諗到家人為我傷心，係最大枷鎖」。阿Ming希望透過行動，表示對警方行動惡劣的不滿，認為警方元朗黑夜當日遲遲未到站內阻止白衣人，並非其口中所指因大量警力正處理港島衝突事件，「唔明點解可以一邊講大話，一邊覺得理所當然」，他又希望政府正視港人訴求，「香港人要嘅野係好少、好卑微，係真相同公義，但相信政府都覺得我地好卑微，無正視過我哋」。