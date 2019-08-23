【逃犯條例】香港仔「連儂牆」撕紙　中年漢涉藏攻擊性武器被捕

今(23日)中午12時許，香港仔大道120號一「連儂隧道」，一名中年男子走近牆壁，二話不說撕下牆上的紙張，有途人即刻舉機拍攝其行為，稱：「唔好俾佢走，報警。」該名中年漢邊走邊撕紙，其間一名女子疑不憤其所為，曾一度以身阻擋；另有圍觀市民報案指，該名中年男子在上址破壞並亂拋垃圾。

中年漢以剪刀輔助，撕下紙張。（讀者提供）

張貼在「連儂隧道」上的紙張被膠紙緊緊黏在牆上，中年漢疑無法徒手撕走膠紙，從袋中取出一把剪刀，鎅開紙張以便撕下。中年漢撕紙近四分鐘後打算離開，有市民走上前跟他說：「我報咗警，你唔準走！」，惟中年漢未有理會，反而提著剪刀急步離開。兩名男女一直尾隨中年漢，雙方一度發生推撞。

其後，警員接報到場，中年漢涉藏有攻擊性武器被捕。中年漢報稱心口痛及頭暈，一名女子則手痛，雙雙送往瑪麗醫院治理。