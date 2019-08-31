【逃犯條例】區諾軒被捕後獲保釋　稱政治拘捕無法解決問題

警方昨日拘捕多名社運人士及立法會議員，當中議會陣線區諾軒被指於7月8日九龍區大遊行後，涉嫌襲警及阻差辦公。他今午獲准保釋外出，他表示認為反修例運動很多市民仍不斷上街，警方繼續政治拘捕無法解決問題，又指警方不應將立法會議員視為敵人，他在現場是希望進行調和角色，化解警民衝突。

警方昨日（30日）就近月連場反修例示威，進行一連串的拘捕行動，包括香港眾志黃之鋒、周庭、前民族黨召集人陳浩天，另外又拘捕多名立法會議員包括鄭松泰、區諾軒、譚文豪。當中區諾軒被警方指控其大聲公太大聲，損害到警員的耳部。民主黨立法會議員涂謹申批評，有關指控表面證據十分明顯，完全沒有必要長時間拘留，又斥警方到區寓所搜查，更搜查其太太所屬的私人物品，認為若警方指稱控罪是襲警及阻差辦公，該等控罪並不涉及共謀嫌疑，警方騷擾其家人，是進一步濫用權力。

區諾軒認為反修例運動很多市民仍不斷上街，警方繼續政治拘捕無法解決問題。（蔡正邦攝）

下午獲保釋 稱政治拘捕無法解決問題

立法會議員區諾軒，昨晚於觀塘被警方以涉嫌阻差辦公及兩項襲警罪拘捕，至今午他於秀茂坪警署以5000元保釋，十月初回警署報到。區諾軒獲保釋後見傳媒，指自己被警方以於7月8日，於亞皆老街及咸美頓街一帶的事件拘捕，詳情不便透露，他認為反修例運動很多市民仍不斷上街，警方繼續政治拘捕無法解決問題，「如果繼續政治濫捕、打壓企業，摧毀我哋相信制度及價值，香港會玩完」。區又認為自己的案件是小事，有更多年輕人被捕事件但受關注較少，希望大家關注，避免他們受到不公平對待。

被問到警方於831前夕拘捕包括他在內的8人，區諾軒指相信公眾會覺得行動為故意，可能想進行恫嚇「市民出嚟（上街）就會被捕」，但認為做法不能解決問題，五大訴求至今不獲回應，無法面對問題核心。

指警方不應將議員視為敵人

區表示被捕後於警署內受禮貌對待，但警方拘捕時不準他向外界聯絡，至到達警署、律師到達時方可進行聯絡，幸妻子在場，否認無人知道他被捕，只因法例規定律師有權為他處理，他可透過律師傳達訊息，認為警方不準他與外界聯絡做法不合理。對於警察隊員佐級協會早前向立法會主席，投訴區諾軒及譚文豪刻意在警方防線阻礙及挑釁警方，區認為員佐級協會處事應公正點，早前發表過包括稱市民為「曱甴」的言論十分過份，認為警方不應將立法會議員視為敵人，他在場是希望進行調和角色，化解警民衝突。區諾軒指獲釋後會先處理被捕後收到的問題及辦事處情況，再考慮會否參與今日港島區的活動。