【逃犯條例】警員佐級協會去信梁君彥　點名譚文豪、區諾軒阻執法

撰文：梁德倫
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反《逃犯條例》修訂引發示威浪潮，有市民昨日（7日）於九龍區發起遊行，其後有部份示威者佔領彌敦道，最終以警方清場告終。
警察隊員佐級協會主席林志偉今（8日）去信立法會主席梁君彥，點名兩名議員譚文豪及區諾軒，指他們刻意挑釁警方，吸引記者到場採訪，「使混亂場面變得更混亂」。他又在信中提到，對兩位議員的行徑非常失望及憤慨，予以嚴厲譴責。
（信件截圖）
林志偉在信中指出，警方凌晨在旺角清場時，從多個網上片段見到譚文豪及區諾軒「刻意」在警方防線前「挑釁警方」，以吸引記者聚集採訪，「使場面更加混亂」。他認為兩人妨礙警察工作，不顧記者及其他行人安全，極度不負責任，對兩人非常失望及憤慨，並予以嚴厲譴責。
林志偉形容，譚文豪以「驕橫跋扈、野蠻無理」的態度，以及粗鄙的動作言辭回應警方呼籲，令人髮指。又說有議員為個人立場和政治利益，刻意刁難前線警務人員，挑撥其他人的仇警情緒，帶頭製造矛盾及衝突 ，行徑及意圖令人切齒 。
林志偉亦在信中強調，香港法例並沒有賦權立法會議員阻礙警務人員執法，促請「有恃無恐」的個別議員應立即停止阻礙或干預警方執行職務，並請梁君彥正視個別議員操守問題。
警方揮動警棍驅散群眾。（盧翊銘攝／資料圖片）