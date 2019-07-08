【逃犯條例】警員佐級協會去信梁君彥　點名譚文豪、區諾軒阻執法

反《逃犯條例》修訂引發示威浪潮，有市民昨日（7日）於九龍區發起遊行，其後有部份示威者佔領彌敦道，最終以警方清場告終。

警察隊員佐級協會主席林志偉今（8日）去信立法會主席梁君彥，點名兩名議員譚文豪及區諾軒，指他們刻意挑釁警方，吸引記者到場採訪，「使混亂場面變得更混亂」。他又在信中提到，對兩位議員的行徑非常失望及憤慨，予以嚴厲譴責。