【逃犯條例】蔣麗芸批泛民站警方前阻執法　區諾軒：調和中間紛爭

《逃犯條例》修訂風波至今仍未平息，各式各樣的抗爭活動遍地開花，周日（14日）沙田遊行過後，部分示威者與警方爆發激烈衝突。 立法會議員蔣麗芸今（16日）出席港台節目《千禧年代》時表示，民主派議員站在警方前面，導致當日遊行更為混亂，批評他們阻礙警方執法。出現同一節目的立法會議員區諾軒強調，民主派議員站在最前線，目的是調和現場情況；惟蔣麗芸反指他們未能調和更激發事件。 區諾軒重申，民主派在抗爭前線，是希望處理中間紛爭，透過不斷對話處現紛爭，以防有暴力事件發生。

區諾軒強調民主派在抗爭前線，是希望處理中間紛爭，透過不斷對話處現紛爭，以防有暴力事件發生。（資料圖片/梁鵬威攝）

不批不反對通知書等於失集會自由

區諾軒表示，警方當日進入商場是不必要，強調示威者打算在沙田站離開但遭警方阻撓，導致雙方發生激烈衝突。他又稱，不少示威者不滿警方濫捕，對警察有仇恨情緒，他稱當日警方指其助理有份參與丟磚，但搜查後無結果。他質疑警方當日目的是驅散或拘捕？

蔣麗芸認為警方需要檢討部署，為何只派少數警員進入商場內，導致有警員受傷。她又稱，若驅散不到就需要拘捕，「你無丟磚，證據不足都會放你啦！」她問及區諾軒當日是否全程跟足其助理，認為若感警方執法不公可到監察會投訴。她又指，不少人集會後不願散去導致衝突，相信是香港大部分人不想看到的場面，因為令香港的遊客減少，香港的經濟受影響。故她建議應警務處處長盧偉聰應考慮衡量應否批出不反對通知書；區諾軒即指，若不批准不反對通知書，等同失去基本的集會自由，認為若集會自由被限制，即曲線證明和平集會並無用。

蔣麗芸稱，不少人集會後不願散去導致衝突，相信是香港大部分人不想看到的場面，因為令香港的遊客減少，香港的經濟受影響。（資料圖片/鄧倩螢攝）

質疑泛民議員無法調和現場情況

蔣麗芸亦批評，當日造成騷亂因民主派議員站在警方前面，認為他們阻礙警方執法，可涉及阻差辦公。區諾軒回應稱，站在最前線目的是調和現場情況，蔣麗芸稱「調唔調到？你調咗咩先？」認為民主派未能調和反激發事件。對於警務督察協會發聲明稱議員和記者朋友阻礙警方執法，區諾軒稱民主派在抗爭前線，是希望處理中間的紛爭，以防有暴力事件發生。他稱強調希望調和當中矛盾，想透過不斷對話處現紛爭。

區諾軒認為，特首林鄭月娥和盧偉聰應馬上回應市民訴求，特別是成立獨立調查委員會，強調不少前高官都開腔要求成立，認為只有委員會才可將反修例發生的事情可真相大白。

被問到如何分析警方管理層如何保障前線警員，他認為警隊有出現分裂狀況，難理解為何盧偉聰當日認為警方因危險故在立法會徹退，但卻將認為20、30名警員進入新城市廣場沒危險，強調盧偉聰不應再惶惶作態，推前線警員和示威者處於危險。