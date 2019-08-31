【8.31遊行】示威者退至金鐘站　八達通機被噴黑　男子引爭執被圍

8.31網民自發遊行期間，示威者佔據夏愨道，於立法會及政府總部外爆發衝突，有示威者向政總方向多度投擲燃燒彈，防暴警施放催淚彈，又出動水炮車射水驅趕。有示威者於金鐘港鐵站商討去路，期間於大堂一名男子與示威者發生爭執，一度被包圍拉扯及以遮等硬物襲擊。

有示威者於金鐵站上車離開。（陳浩然攝）

多部八達通機被噴黑。（陳康智攝）

民陣原定今日（8月31日）於中環舉行「8‧31再集結」集會及遊行，由遮打花園遊行至中聯辦，惟遭警方發出反對通知書並上訴失敗而宣布取消。有網民發起「為香港罪人祈禱大遊行」等活動，今午於灣仔修頓球場及遮打花園有大批市民聚集，人潮逼爆銅鑼灣、中環等地，包括軒尼詩道等馬路被癱瘓。其中於夏愨道，大批穿黑夜示威者，於立法會及政府總部外引發衝突，有示威者投擲燃燒彈。防暴警施放催淚彈，又出動水炮車射水驅趕。

下午6時許大批黑衣示威者進入金鐘港鐵站，部分人登上往柴灣方向的列車離去，有持盾等裝備的示威者於月台等候及商討去路，有示威者呼籲讓無裝備人士先上車，於金鐘往柴灣月台有強烈催淚煙味，有市民不適需掩面。於港鐵站內多部入閘八達通機被人噴黑，有入閘人士因而不敢拍卡。

男子與示威者衝突 被長傘打頭

近6時50分，於站內大堂有一名男子與示威者發生爭執，有現場示威者指，該名中年男人於金鐘站大堂打人，與他發生衝突，期間男子被多名示威者包圍，一名女友人在場勸止，其間有示威者用長傘擊向男子頭部，惟被其他示威者阻止，男子衣衫被拉扯開，有示威者稱「畀佢出去先啦」，擾釀數分鐘後，該名男子往月台方向離開。