【罷課罷工】太子站青年遭警撳地一度昏迷　傷者父：佢清醒講到嘢

昨日（9月3日）晚上11時左右，一名男子在港鐵太子站內，突然被最少5名警員撳地制服，其手及頸被撳住，雙手反綁，男子隨後陷入昏迷。現場有人曾向警方稱「佢乜都無做，做咩撳住佢？」經現場急救員初步檢查，懷疑傷者頸椎受創。消防處救護員接報到場，將傷者急送旺角廣華醫院搶救。據知傷者事後恢復知覺，由醫護人員送上病房。

傷者姓冼（21歲），其家人事後獲通知，前往廣華醫院神經外科病房探望。傷者父親向記者表示，兒子傷勢不重，頭部及面部受傷，但暫時未知確實情況，要待院方為他「照頭」，明天見醫生後才能得知。他稱，兒子現時清醒，可以講到嘢。但至於當時發生何事，冼父則表示並不知情。

冼父稱，並非警方聯絡他，而是現場的救護員通知他們到廣華醫院。他又指，兒子已讀完書。病房內有警員把守，但不知兒子是否已被拘捕，「警察無講」。至於兒子當時為何出現在太子站，他也不知情；對於警方對待兒子的手法，冼父則指「呢啲我唔講喇！」。傷者家人在凌晨2時左右離開醫院。

冼父向記者講述兒子的情況。(香港01記者攝)

事發為昨晚11時左右，現場為太子港鐵站。一名負責救助的義務急救員，事段接受訪問時表示，警員要求他出示身份證及急救證，才讓他接近傷者。他初步為傷者檢查，發現傷者出現呼吸困難、氣促、口部流血，嘔吐、頸部腫脹，懷疑頸椎或脊椎受創，此外面色蒼白，情況每況愈下。由於當時傷者雙手被反綁，加上傷者意識模糊，急救員請求警員將傷者雙手解開，以減低其頸的壓力、及暢順其呼吸，惟不予批准：「綁住佢都係唔想佢反抗，但佢已經無乜意識!究竟拘捕緊要，定係救人緊要?」

他隨即要求警方召喚救護車。他解釋，如果傷者情況持續，急救員身上的工具將不足以救治傷者。而當急救員為傷者治理時，曾要求解開其衣服，但警方最初以「證物」為由不獲批准。但急救員稱「唔解開衫，無得做。」經警方進一步檢查後，警方只准急救員用較剪為傷者剪一半的衣服。約10分鐘後，消防處救護員到場。他憶述：「救護員來到，都係同警察講返同一番說話」，警員始准許救護員將傷者的雙手解開，進行急救及送院。該名急救員指出，頸部腫脹、嘔吐等，是頸椎受損的徵狀。如不立即處理甚至繼續受壓，頸椎受傷最嚴重的後果，可以是死亡。