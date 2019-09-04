【罷工罷課】日文課後遇警　問是否跌良心被扑頭　22歲男縫五針

9月2日晚上，一批示威者在旺角警署一帶示威，警方其後進行清場，收隊時，一名22歲姓朱男子，站在路邊向防暴警高呼「係咪跌咗良心？」，防暴警隨即衝向他，並將他暴力制服，當時他頭部受傷，鮮血流至頸部。今日(4日)，記者於廣華醫院內見到姓朱男子，他已留醫兩日，今午在警員押解下，前往神經外科病房檢查。

身穿病人服、戴口罩的朱男向記者表示，最嚴重的傷勢是頭部，入院後頭部傷口鏠了五針，及左肩亦腫了，由於他現時被警方拘捕，朱表示不方便講太多。前往檢查時，有軍裝警跟隨。

被防暴用警棍打了至少6下

傷者父母、三個胞姊、以及其姊夫、姑姐、朋友等到醫院探望及了解情況，一名傷者的朋友向記者透露，當晚傷者是上完日文課，途經事發地點，即彌敦道及界限街交界時，只是說了句「是否跌了良心」，便被數名防暴警制服，並用警棍打了至少6下。朋友透露，原本律師今日1點來保釋他，惟現時仍未可以進行保釋手續。

9月2日當晚，警方以涉嫌「在公眾地方行為不檢」將姓朱男子拘捕。除了朱男，當晚警方亦拘捕了19名男女，涉嫌「非法集結」。

姓朱青年前往檢查時，有軍裝警跟隨。(香港01記者攝)