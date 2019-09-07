【太子衝突】立場新聞記者遇襲　口手受傷流血　施襲者逃去無終

周五（6日）港鐵太子站衝突事件，多名傳媒到場採訪，至周六凌晨12時許，立場新聞一名男記者於油麻地果欄一帶拍攝時，遭到一名中年男子襲擊，他口部及手掌受傷流血，在場人士義載他到廣華醫院治理。事後該名遇襲立場新閘記者，在facebook帖文交代遇襲經過，並指「男子立即揮拳，我左面部中拳。中拳後往右邊的果欄貨物倒下，失去體力。」立場新聞亦於facebook專頁帖文強烈譴責針對記者的襲擊，並指警方當場目睹罪行發生，而無任何行動非常遺憾；就事件香港01已向警方查詢。

事後該名遇襲立場新閘記者，在facebook帖文交代遇襲經過。（facebook專頁截圖）

油麻地果欄一帶採訪 立場新聞男記者遇襲

根據立場新聞直播片段，事發時該名立場新聞記者在油麻地果欄一帶採訪，鏡頭一直拍向前方的防暴警員，其間有一名男子接近立場新聞記者，記者當場向一名男子表明身份，並指「記者、記者！」之後有一名男子以說粗言穢語，「你影差佬有咩用，你影下我丫嘛！」之後該男子懷疑襲擊立場新聞記者，鏡頭即跌轉方向，立場記者亦被襲擊受傷。

立場記者遭中年男子襲擊 口手受傷

據立場新聞記者，於個人Facebook專頁帖文指，昨晚(6日)他在直播期間受到襲擊，至今日凌晨12時許，防暴警於廣東道亞皆老街開始清場。其間一名身穿紅橙色上衣、年約50歲至60歲的男子走近。立場記者在facebook表示：「我表明我是記者，是故拍攝。該男子明言影警員沒用，不如影其他東西，例如果欄日常工作受影響之類。」

有人義載立即記者 到廣華醫院治理

「我見他願意聊，想做街訪，提議不如影他，我正打算提問，問他是否果欄工人、工作如何受影響等。男子立即揮拳，我左面部中拳。中拳後往右邊的果欄貨物倒下，失去體力，休息了約一兩分鐘。」立場記者指事後一對情侶扶起他，他發現左手掌心及口流血，其後有人義載他到廣華醫院治理。

立場新聞facebook：強烈譴責針對記者的襲擊

立場新聞在facebook專頁帖文指，《立場》記者凌晨在油麻地果欄一帶，拍攝警方清場期間，在距離警方防線數米距離，被一名年約50、60歲男子揮拳打中左邊面部，記者咀角受傷流血，施襲者隨即離開，現場警方未有任何行動；記者經救護員處理後傷勢無大礙。《立場》強烈譴責針對記者的襲擊，亦對警方當場目睹罪行發生而無任何行動非常遺憾。