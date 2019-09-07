【9.7機場】執達吏讀禁制令驅巴士站途人　趕走急救員、白衣男

《逃犯條例》修訂風波持續。網民今日（7日）發起「機場交通壓力測試」行動到機場示威。警方一早在機場及東涌一帶佈防，又在往返機場路段設置路障。下午2時，機場一號客運大樓巴士站範圍有執達主任到場，要求非相關人士離開機場範圍，有兩名自稱急救員和一名身穿白衣的男子被趕上巴士離開，他們均對被趕感到不合理。

下午2時，有兩名自稱急救員、身穿反光背心的男子到達客運大樓巴士站，隨後被機場職員指違反機場禁制令。職員指，急救員若繼續在機場逗留，有機會觸犯遊蕩罪，要求其盡快離開，又指機場具有完善急救機制，無需他們提供急救。

該義務急救員受訪時指，今日前來是為有機會不適的人士提供急救，對於無故被趕感到不合理，「可能覺得我會搞事！但作為香港人，在公眾地方逗留是合理。」他又補充，今日前往機場時，遭警員截停車輛檢查，之後才放行讓他離開。最後兩名男子在保安的包圍下，乘坐一輛前往觀塘方向的巴士離開機場客運大樓的巴士站範圍。

網上有人發起今日（7日）到機場示威行動，警方一早在機場及東涌一帶佈防。（張嘉敏攝）

隨後，再有執達吏到客運大樓巴士站範圍宣讀禁制令，並要求另一名逗留在巴士站的白衣男子離開。該名王姓男子當時坐在巴士站座位上，他未有理會執達吏，繼續坐在巴士站對開位置。他指不清楚今日機場會有示威行動，表示自己只是到機場參觀，對於無故被趕感到不合理，「點解我冇權嚟機場？佢話我坐喺到就係妨礙，咁多人坐喺到你剩係趕我走。」其後他在機場職員護送下登上巴士離開。

有一名王姓男子指對自己無故被趕感到不合理。（張嘉敏攝）

另外，市民蔡先生及區先生坐巴士站外圍，他們指自己要接朋友機，故約2時半左右到達機場，等待約一小時後到達香港的朋友。有執達主任在等候中走到他們旁邊，向他們查詢逗留原因，有警員其後拿出手機拍攝其容貌，他們感到無奈：「我們只不過是市民，點解仲要用cam影住我地？」又認為警員及執達主任特別針對現場年輕人，有差別性執法之嫌，「年長又唔問，專搵年輕人。」

市民蔡先生（右方黑衣）及區先生（右方條紋衣物）坐巴士站外圍，指自己正在等候即將下機的朋友，惟遭執達主任前來查詢到場原因，其後又被警員用攝錄機拍下容貌。（王譯揚攝）

機管局自上月開始，於香港國際機場客運大樓實施進出管制安排，持有將於 24 小時內離港機票或登機證、以及有效旅遊証件的離境旅客，或持有相關証件的機場員工，才可進入客運大樓範圍。機管局昨日亦在多份報章刊登廣告，呼籲示威者「不要再阻礙無辜旅客」，指法庭頒發的禁制令適用於整個機場島範圍，倘任何人阻礙或干擾機場正常使用，或會違反禁制令。