【9.7機場】全日19人傷兩男情況嚴重　少年遭制服被揮棍狂打頭

昨日(7日)有網民再度發起機場「交通壓力測試」的堵塞機場活動，及後引發各區再出現衝突事件，根據政府新聞處今早8時資料，昨日衝突中共有19人受傷，當中兩名男子情況嚴重，13人情況穩定，其他人則已出院。

19人受傷 2男情況嚴重

昨日(7日)有網民再度發起機場「交通壓力測試」，及後東涌、太子、旺角、沙田、大埔、將軍澳均出現衝突事件。根據政府新聞處今早8時資料，昨日衝突中共有19人受傷，當中兩名男子情況嚴重，13人情況穩定，其他人則已出院。

少年頭部出血，有警員替其急救。（曾梓洋攝）

一名青年被制服，他被警員揮棍打傷。(李智智攝)

15歲男遭按地制服警棍狂打 頭部出血倒地

昨晚約11時半，有示威者進入大埔墟站並拆毀兩部閘機，及後大批防暴警察衝入車站進入拘捕；一名年約15歲少年轉身跑離期間，被五、六名警員按地制服及以警棍狂打，少年被打中頭部，流大量血倒地，期後有警方急救員及後進行急救。

另外，至凌晨0時有市民在場質問警方為何會進行驅散，警方期後於A2出口設防線，現場有至少一名警員受傷，其中一人手臀受傷；至凌晨1時16分，有被捕人士以擔架帶上救護車送院。