【9.8集會】港鐵：各綫服務恢復正常　中環站等所有車站已重開

港鐵於今日(9月9日)清晨表示，港鐵各綫服務正常。昨日(8日)一度關閉的中環站、灣仔站、太子站及旺角站，現已重開。較早前被破壞的車站設施已完成初步復修，各個出入口逐步重開，供乘客使用。港鐵續指，然而由於部份被破壞的設施，需較長的復修時間，仍未能完全恢復正常運作，乘客於使用有關設施時請遵從車站職員指示，或須較長時間等候。

《香港01》記者今晨重返中環站，據知中環站J1及J2出入口，損毀較為嚴重。記者發現港鐵站口損毀玻璃位置，已被白布遮蓋。而站外亦有大量的垃圾、雜物等，相信是工人較早前清理車站，暫時寄放。但乘客均可正常行落車站大堂。至於昨日被縱火的F出口，則仍然落閘，暫時未能開放。可見該站出口的地面、牆壁有薰黑。

政府於昨日深夜11時54分發出新聞稿，譴責示威者破壞港鐵站：「在中區進行的遊行集會後，有激進示威者在中環堵路、大肆破壞中環港鐵站，並在站外縱火；之後他們轉到灣仔、銅鑼灣、旺角及太子等地破壞或堵路。中環港鐵站和灣仔港鐵站損毀嚴重，而為保障乘客、港鐵員工及設施安全，中環、灣仔、太子及旺角站先後需要關閉。特區政府譴責激進示威者的違法行為，其中他們破壞港鐵設施的行徑更剝奪其他市民使用港鐵的權利，必須立即停止。」