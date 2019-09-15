【逃犯條例】警銅鑼灣制服一男子遭示威者包圍　E出口外施催淚彈

反修例風波持續三個多月，早前民陣發起的9.15遊行不獲發警方的不反對通知書，惟示威者仍自發「港島行街」。遊行其後演變成金鐘、灣仔、天后及銅鑼灣一帶堵路衝突，下午5時許，警方一度在政總外以水炮車發射水柱，亦在金鐘站發射催淚彈驅趕示威者。

其中在銅鑼灣，晚上約7時，在場示威者不斷叫囂，防暴警的防線則由鵝頸橋後退至駱克道，並指是警察封鎖線，不得越過，並指在場人士正在參與一場非法集結，呼籲叫記者返回行人路，在場示威者則指摘警方是「黑社會」，又以鐳射筆射向警員，防暴警一度將胡椒噴劑對向記者方向。

防暴警其後退至近銅鑼灣廣場一期，指在場有人向他們投擲物件，一度以胡椒噴劑對准擲物方向。此時，一名男子在警方防線約2、3米高呼「黑警」，防暴警則大叫「打佢」，隨即大批防暴警衝前，將他按壓在地制服，大批傳媒上前採訪，警即築起盾牌防線，要求記者及在場人士離開，並一度舉起藍旗，示威者則不斷叫喊口號，並包圍防暴警，防暴警後退，帶同被制服青年進入銅鑼灣站內。

另一邊廂，銅鑼灣E出口發生警民對峙。示威者將大量雜物、垃圾桶堆放出口位置，突然有速龍小隊由站內上扶手梯至出口戒備。示威者一見速龍出現，立即著他人後退。當時出口鐵閘已降下，記者及示威者包圍出口，有速龍曾舉槍指向在場人士，其後亦舉起橙旗。一名男子曾站在閘前嘗試向警說教，被其他人拉走。有人急步走近鐵閘被出椒，又有人在旁向警淋水被出椒。在場示威者表示擔心有人在站內出事，將E出口的鐵閘拉起，著記者入內察看，兩分鐘後大批防暴警從站內走上扶手梯。

晚上7時半，港鐵表示，因應銅鑼灣站外的突發情況，經風險評估，為確保乘客、員工及鐵路設施安全，港島綫現時不停金鐘站、灣仔站、銅鑼灣站。金鐘站、灣仔站、銅鑼灣站暫時關閉。另外，其他車站亦有可能因應實際情況而關閉車站部分出入口或隨時關閉車站。

晚上7時45分，警方在名店坊外發射催淚彈，又至少出了三發手擲催淚煙及一槍催淚煙，示威者紛紛走避散去。7時51分，在港鐵職員協助下拉下鐵閘，警再度舉起橙旗，要求在場人士不要使用鐳射光。