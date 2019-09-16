【逃犯條例】藍衣男子灣仔與示威者口角　遭數十人圍毆至重傷

全日爆發的衝突中，共8人需要送院，有示威者受傷，防毒口罩內滿是鮮血。 （盧翊銘攝）

反修例風波持續三個多月，早前民陣發起的9.15遊行不獲發警方的不反對通知書，惟示威者仍自發「港島行街」。遊行其後演變成金鐘、灣仔、天后及銅鑼灣一帶堵路衝突。下午4時許，有網民拍攝到一名身穿藍衣的中年男子，在灣仔告士打道及馬師道交界，被數十人圍毆至重傷。

拳打腳踢 傷者一度失去知覺

下午4時許，一批黑衣示威者在傘陣掩護下，在灣仔告士打道、馬師道交界圍毆一名身穿藍衣的男子，其間他被多人揮拳腳踢，以及用長傘毆打，藍衣男子寡不敵眾，一度跪在地上，其後更躺在地上動彈不得，失去知覺。藍衣男子被毆全程約30秒，黑衣群眾隨後離去。

醫管局：全日共八人送院

現場消息指，受傷男子事後獲義務急救員急救，他口鼻流血，由救護車送院治理。據了解，該名男子49歲，他初時在上址與人口角，其後與多人衝突，送院時無意識。醫管局表示，截至傍晚6時，就港島區人群聚集中，一名49歲男1子送往律敦治醫院，情況一度危殆，其後轉為嚴重。至晚上9時，醫管局指今日的遊行衝突中，共有5男3女需送院，年齡介乎18至49歲，其中三名男子情況嚴重，三人情況穩定，餘下二人出院，該名49歲的男子事後轉到瑪麗醫院留醫。