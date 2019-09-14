【逃犯條例】太平山山頂築起人鏈　用燈光與獅子山互相映照

有網民於今（13日）中秋節發起多區中秋集會及人鏈活動，當中包括太平山山頂。有大批參加者沿山頂芬梨道築成人鏈，在場人士均開啟手機電筒向獅子山方向照射，亦不時有鐳射激光從獅子山及尖沙咀方向照射至太平山山頂。

參與集會的黃先生認為參加者都視香港是自己的家，大家亦心繫香港，故眾多的香港人更應走出來與其他「家人」團結參與此事。（曾凱欣攝）

約晚上7時，已有數百人聚集於山頂廣場外，期間高唱《願榮光歸香港》及高呼「光復香港 時代革命」、「香港人 加油」等口號，有不少人攜同自製寫有「五大訴求 缺一不可」、「加油」等字眼的燈籠。其後參加者移至芬梨道築起人鏈，市民高舉亮起燈的手機。

約9時，太平山及獅子山的市民同時高舉亮起的手機，有人也用鐳射筆及燈光互相「聯繫」。集會至9時30分完結，參與人士陸續散去，但亦有為數不少的參與者選擇留下，繼續呼叫口號。

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居住九龍的黃先生表示，特意來到太平山參與集會，希望可由太平山山頂望向獅子山的燈光。中秋節應是家人團聚的日子，他認為參加者都視香港是自己的家，大家亦心繫香港，故眾多的香港人更應走出來與其他「家人」團結參與此事；又指只要大家一同參與活動，到任何地點亦不重要，最重要的是每一個地區都有大家的力量。

對於有不少被捕人士仍未能與家人團聚，黃先生痛心他們成為政治運動內的「犧牲品」，望特咱首林鄭月娥能盡快考慮民間意見，正視五大訴求，不要再抹殺民意。