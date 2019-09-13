【中秋節．全晚總覽】光影人鏈連接獅子山太平山　歌聲口號響全城

今日（13日）是中秋節，滿月高掛香港夜空，人月兩團圓日子，可是反對修訂《逃犯條例》風波仍未平息，已持續超過三個月，為這個「黑色星期五」，帶來特別的中秋夜。 有網民於網上發起市民到各區公園聚集，參加「Be Water 中秋賞燈晚會」，在會上合唱《願榮光歸香港》、《試問誰還未發聲》等與反修例運動有關的歌曲。 維園、沙田公園一帶擠滿賞月人群；更有不少人登上太平山和獅子人山頂，響應組建山頂光影人鏈行動。

大批市民登上獅子山，利用鐳射筆自製「幻彩詠香江」。（余俊亮攝）

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一批防暴警察到沙田火車站外戒備，在約0時40分收隊離去。（賴啟燊攝）

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【01:20】今日凌晨0時許，沙田大會堂百步梯人潮散去，約15分鐘後，新城市廣場人潮亦散去，惟部分市民移到大會堂百步梯聚集，其後部分人又返回新城市廣場。在約1時，仍有約百名市民在沙田大會堂百步梯聚集，期間有人播放音樂、煲蠟，並高呼「香港人中秋節快樂」，新城市廣場內人潮也逐漸散去。

臨近午夜0時，一批防暴警察到沙田火車站外戒備。期間有多名市民在站內用粗言穢語指罵警察，防暴警察則在約0時40分收隊離去，未有發生衝突。

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9月14日【00:05】沙田新城市廣場雖然已熄燈，但一樣有市民未離去，在商場內轉圈跳舞。

9月14日【00:00】踏入「迎月」凌晨時分，維園仍有大批市民未離去，在高唱《數碼暴龍》主題曲，並圍圈跳舞。

一名蒙面人士以鎚仔破壞觀塘線黃大仙站的入口閉路電視。（余俊亮攝）

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一批警員在黃大仙站外巡查。（余俊亮攝） 【23:55】一名蒙面人士以鎚仔破壞觀塘線黃大仙站的入口閉路電視，不過一批便衣警員很快趕至。

數十名市民在晚上約10時，到荔枝角收押所外示威。 (賴南秋攝) 【23:45】數十名市民在晚上約10時，到荔枝角收押所外示威，支持被捕的示威者，要求釋放「義士」。他們一度在馬路上集會，大約半小時後散去。

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【23:35】一批市民到紅磡疑為觀看一名警員紅磡，約20名防暴警察到場，該批市民約11時自行離開。不過警方其後在海韻軒附近截查一輛電單車，截查兩名男子，其中一名被膠索帶扣上雙手，二人後被帶上警車。

【23:30】醫院管理局表示，截至今晚11時，未有市民因高溫溶蠟引致燒傷或燙傷前往急症室求診。

紅磡海逸軒有防暴警察與市民對峙。（網上圖片）

【22:35】傳有警員在紅磡擺結緍酒，一班網民到場。網上相片可見，有防暴警察在場，與他們對峙，有指警員現場一度舉「藍旗」，指集會或遊行乃屬違法，要求在場人士散去，否則可能使用武力。

【22:30】反修例運動至今未平息，影響市民外出消費心情。旺角倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠表示，今年是「相當風浪」的一年，酒樓位於大廈3樓至5樓，只有兩層樓滿座，「今年淨係中秋節都取消咗200枱訂枱，5樓整層完全唔需要開，原本仲要擔心3樓會唔會開唔到。」

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大批屯門居民到屯門公園賞月，高歌過中秋節。（陳浩然攝）

【22:18】屯門公園今晚燈光閃閃，不少居民湧到來賞月，有人也開啟鐳射筆。

【22:08】在維園賞月的市民，提着燈籠，在草地組成四條人鏈，高呼加油等口號。

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【21:40】在沙田大會堂前廣場，晚上9時後也坐滿市民。有人用鐳射筆照射地面，小朋友跟隨鐳射筆燈光玩耍得十分開心，亦有人用鐳射筆照射百步梯頂棚，大叫「著火」，亦有市民跟隨音樂圍圈奔跑。

正值中秋，有不少市民自製燈籠。市民楊先生到場向市民派發寫有「五大訴求、缺一不可」的燈籠，他稱和朋友花了三晚，製造了300至400個小燈籠，期望能讓市民表達訴求。

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有在觀塘海濱公園賞月的市民，用雷射筆與在對岸柏架山的市民「聯繫」。（羅國輝攝）

【21:30】有在觀塘海濱公園賞月的市民，用雷射筆與在對岸柏架山的市民「聯繫」。

不過民航處今日下午曾作出呼籲，指留意到網上有人發起在本港多處不同地點照射激光、飛放無人機或孔明燈，強調此等行為可能對航空安全構成風險。根據《1995年飛航（香港）令》（香港法例第448C章），任何人士因展示耀眼的光線（包括激光）、魯莽或疏忽地飛放無人機和孔明燈等，以致危及飛機安全，均屬違法，可處罰款及監禁兩年。

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在太平山山頂的市民，在8時半一同舉起手機，「照亮」維港夜景。（曾梓洋攝）

【21:03】太平山山頂的市民在8時半後，開啟手機燈光，映照維園夜景。

到維園賞月的市民，在燈籠寫上香港人加油等字句。（高仲明攝）

【20:53】維園有大批市民亮起燈籠及手機閃亮，高唱《願榮光歸香港》、《海闊天空》和《問誰未發聲》。在大合唱時，有市民同時以鐳射筆照向維園樹木。

【20:52】維園內有人向到來賞月的市民，免費派發燈籠，供他們寫上訴求。記者所見，有人寫上「香港人加油」或是「五大訴求 缺一不可」等。

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在獅子山公園，可看到山頂上的光影人鏈，愈來愈光，意味人數持續增加。（賴啟燊攝）

【20:48】獅子山山頂光影人鏈，已由獅頭延至獅尾，愈來愈亮。山上燈光閃閃，山下有人雷鐳射筆照向獅頭，與山上的市民相呼應。現場所見，有多加無人機在空中盤旋，拍攝這個美景。

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【20:28】在黃大仙，大批市民穿普通衣服，由樂富經永光書院，再經行人天橋跨過龍翔道，步向獅子山方向，參加人鏈活動。沿途不少人高喊「香港加油」、「五大訴求 缺一不可」口號，又有播放歌曲，如《海闊天空》、《月半小夜曲》和《願榮光歸香港》等。

約晚上8時，維園愈來愈多人，多是一家大小提着燈籠和帶了月餅到來。（王潔恩攝）

【20:15】到太平山山頂參加8時半開始的光影人鏈的市民，塞滿芬梨道。

【20:05】康文署在三個公園舉行中秋綵燈展，其中一個在維園。晚上8時後，愈來愈多市民一家大小排隊進入維園，一邊賞月，一邊欣賞綵燈，在五光十色的燈影下拍照。除了本地居民，也有台灣居民來感受香港的中秋節，更有外國遊客首次體驗中秋節、吃月餅。有市民表示，希望今晚大家可以輕鬆吓，現場氣氛平和。

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百多人響應號召，一早到太平山頂，準備參加「太平山之路一齊慶中秋夜」活動。（曾凱欣攝）

【19:50】逾百名市民響應號召，登上山頂參加「太平山之路一齊慶中秋夜」活動。人龍由纜車站向兩邊散開，不少人舉起亮了燈的手機，照向維港，寓意向獅子山山頂的市民遙遙示意，不少人高呼「香港加油」。

有市民響應號召，到獅子山山頂參與「賞燈」活動，更有人將一幅寫有「實行真雙普選」直幡掛在「獅子頭」。（余俊亮攝）

【19:15】有網民發起黃大仙區「獅子山之路一齊慶中秋夜」，入夜後，已見有市民一早上到獅子山山頂，在黑夜中開啟手機燈光，在獅子山下的市民也可看到山上的光影人龍。有人將一幅寫有「實行真雙普選」直幡掛在「獅子頭」，在黑暗中仍可看到。

有市民於網上發起今晚到多區的公園，舉行「Be Water 中秋賞燈晚會」。活動由晚上8時半開始至10時半完結，內容包括一人一花燈，及合唱《願榮光歸香港》、《Do you hear the people sing 》及《試問誰還未發聲》等歌曲。