【連儂牆】黃大仙快閃清潔撕文宣　樂富站「撕紙」釀衝突警戒備

反對修訂《逃犯條例》風波持續，市民除了上街表達訴求，還在各區建立「連儂牆」以便利貼寫上心聲、訴求。建制派立法會議員何君堯發起今日（21日）進行「清潔香港運動」，號召市民在本港各區清理，「把影響市容的垃圾撕掉，洗淨牆壁」。至早上九時許，有數十名人士帶同工具到黃大缶連儂牆清理，逗留約45分鐘後離去，有近9成貼在連儂牆上的紙張被清走，有清潔人士離開時表示：「走啦，仲有第二度」、「唔好落單」。之後清潔隊人士到樂富撕紙，其間一名男子不滿清潔連儂場行為，與清潔人士發生口角，並數度伸手撥走在場人士電話。

清潔人士自備膠袋，再清理好的紙張放進膠袋內。（李穎霖攝）

小童徒手撕下一張又一張紙條，然後放進垃圾膠袋中。(陳康智攝) 早上9時，黃大仙港鐵站近黃大仙廟出口有數十名人士帶同工具，參與清理連儂牆活動。有家長攜小童共同參與清潔活動，戴上口罩及手套的小童徒手撕下一張又一張紙條，然後放進垃圾膠袋中。有參與者帶同清潔工具到場，先用噴壺噴潔紙張，再輕易地用剷剷走，惟有部分紙張牢固黏在牆上未能清走。 45分鐘快閃黃大仙 撕走9成文宣 至上午9時45分，清潔連儂牆人士集合離開，期間不斷有人高呼「走啦，仲有第二度」、「唔好落單」，又呼籲在場人士以通訊軟件群組溝。有參與者稱黃大仙清潔活動結束後去「飲茶」，並沒有下個目的地，惟全數人士分批進入黃大仙站，沒有按其說法到酒樓去。清潔隊於黃大仙連儂牆逗留45分鐘，已清走近9成紙張、文宣，牆上及地下遺下許多未完全清走的膠紙迹。

樂富：男子與清潔人士發生口角

其後清潔黃大仙連儂牆人士，全數乘坐港鐵到達樂富站，清理港鐵樂富站Ａ出口外的連儂牆，現場可見不少身穿上白衫，並不停地撕走牆上的紙條。清潔進行期間，有市民與清潔人士口角，並高呼「光復香港、時代革命」。樂富有一名男子不滿清潔連儂場行為，與清潔人士發生口角，並數度伸手撥走在場人士電話。其後在場幾名人士不滿該名男子的行為，立刻追趕，但該名男子極速逃去。

現場發生衝突推撞 軍裝警到場戒備

事發時，樂富有市民與清潔連儂牆人士發生衝突、推撞，有清潔人士一度揮動清潔工具，攻擊市民。清潔人士後來進入樂富站離開，有人未付費入閘，惟未有港鐵職員執法，引在場人士不滿，現要求港鐵職員交代，職員表示已報警。有市民隨職員到月台追截跳閘人士，惟有關人士已離去。其後十多名持圓盾、警棍、頭盔的軍裝警到達樂富站，並在連儂牆位置戒備。

市民黃先生：清潔人士情緒激動

市民黃先生表示，事發時有一班清潔人士入閘準備離開，之後有人用清潔用品襲擊他，黃先生的手機都跌在地面。早前見到該班人士在場剷連儂牆，早前有在場人士高叫「平反六四」等口號，之後清潔人士情緒激動並襲擊他。「一早就已經報警，但冇嚟，啲人走晒(警察)先出現。」而黃先生亦手部受輕傷。