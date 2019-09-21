【連儂牆】何君堯快閃屯門仁愛廣場　攜掃把親自掃街：最緊要和諧

立法會議員何君堯早前發起9.21清潔香港行動，批食環署執法不力，並呼籲市民明日一同清除全港連儂牆。不過何君堯於今（21日）深夜發聲明，稱為了安全起見，他們不會清理連儂牆，只會清理街道垃圾。至早上約8時半，記者發現身穿藍色上衣的何君堯聯同30多人到屯門仁愛廣場清理街道垃圾，何君堯更攜掃把，親自在公園內掃地。何掃街約10分鐘，回應記者提問後便登車離去。

至早上約8時半，記者發現身穿藍色上衣的何君堯聯同30多人到屯門仁愛廣場清理街道垃圾，何君堯更手持掃把，親自在公園內掃地。（鄧柏良攝）

（鄧柏良攝） 何君堯：最緊要和諧「清潔香港」為長期活動 何君堯昨晚突然宣佈不會清理連儂牆，他就此解釋：「最緊要和諧」。何君堯稱「清潔香港」活動目的旨在喚醒港人積極心情，「但有多人捉錯用神」，盡量避免因清理連儂牆而出現「躁動」情況。他認為「清潔香港」為一個長期活動，921是一個起步點，宣揚良好公民活動，例如呼籲吸煙者不要隨地拋棄煙頭。 何君堯表示，做任何事情都要有良好公民意識，「就算香港人加油都要清潔香港」。續指，即使政治理念光譜不同，「不代表日常生活能受到不必要破壞」。何君堯強調，「清潔香港」活動要「和和平平」，將清潔香港正面訊息宣揚。

（鄧柏良攝） 整個活動約一小時 大部分人散去 其同行人士戴上手套，自備膠袋進行清潔。其後更手持寫有「香港清潔日」橫額大合照。至早上8時55分，何君堯離開仁愛廣場，稱會到其他地繼續清潔，不過未有透露目的地。何離開仁愛廣場後，響應「香港清潔日」活動人士便到屯門站附近清理垃圾，其後大部分人解散。整個活動歷時約一小時。 天橋貼滿何君堯肖像 何君堯：梗係唔舒服啦 周五晚上（21日）就朗屏西鐵站天橋地上，貼滿何君堯肖像一事，他回應指：「梗係唔舒服啦，任何人都唔想自己個樣喺地下俾人踩」，只能呼籲大家從歸理性。何指，清潔隊不會刻意撕走印有他肖像的紙張，「我都唔係咁介意，雖然我唔舒服，但佢哋（示威者）可以舒服內心情緒咁OK」。何解釋做任何事情都要有良好公民意識，「就算香港人加油都要清潔香港」。他續指，即使政治理念光譜不同，不代表日常生活能受到不必要破壞。何君堯強調，「清潔香港」活動要「和和平平」，將清潔香港正面訊息宣揚。

何君堯「轉場」至筲箕灣 市民：返元朗啦！

至早上11時許，何君堯於其Facebook專頁直播，指已「轉場」至第四個地點筲箕灣。他表示，今日發起的清潔香港行動想帶起市民對香港的激情。何君堯與一行十多人到筲箕灣掃街，又多次高叫「香港是我家 齊來愛護它」、「清潔香港 人人有責」的口號。其間有支持者向何打氣，亦有人從遠處圍觀，何就指「嗰啲『曱甴』喺度」，有人則聲討何，直斥「黑社會」，何就回應指「要將呢種污氣洗退」。何坦言並不擔心會有衝突，「因為清潔香港係好正面」、「後生仔滿腔熱誠，佢哋係行錯咗個位，用錯咗個力。希望我哋可以做到佢哋嘅榜樣。」

其後，何就到附近一巴士站親自掃街，其間街坊與「清潔隊」成員各喊口號。持相反意見人士又著何「返元朗啦！」。根據其Facebook帖文，早前何又曾到大埔掃街。