【逃犯條例】城市大學保安阻口罩人噴漆　全面被噴黑送院

香港城市大學邵逸夫創意媒體中心發生襲擊案，凌晨5時許保安發現數名戴口罩人士在外牆噴漆，於是上前了解。期間保安稱被黑漆噴面襲擊，口罩人事後向九龍塘港鐵站逃去，由工友報警求助。

探員到城市大學了解襲擊案。（黃偉民攝）

九龍塘達康路18號香港城市大學邵逸夫創意媒體中心凌晨5時許發生襲擊案。保安發現數名人士在外牆噴漆，於是上前了解。據稱數名人士戴口罩、鴨嘴帽。期間該名56歲姓陳女保安稱被胡椒水噴面襲擊，部分水劑入眼，報警求助，清醒被送往明愛醫院治理。

女保安接受訪問時聲音顫抖，表示眼睛很痛，回憶當時見有人噴漆，於是上前說了一句：「唔好噴啦，走啦。」沒有多言，但突然其中一人以噴劑噴向她。她無奈道示威者有權示威，但「大家都係做自己嘢，點解要搵嘢噴我？」同事替她報警，並陪同她到醫院。保安女兒引述該工友指，當時女保安面被噴黑，「成面黑晒」，在醫院等候半小時才可洗眼。

探員到場調查，翻查閉路電視發現至少4人涉案，黑衣人事後向九龍塘港鐵站逃去。記者現場所見，建築物外牆被噴上「光復香港 時代革命」、「抹一噴十」等至少八組字樣，部分位置先前有白油覆蓋。

警方表示接獲女保安同事報案，指其被人襲擊。警員接報到場，經初步調查，相信案發時戴口罩三男一女以噴漆塗鴉上址外牆期間被女保安阻止，三男一女其後以噴劑噴向女保安。案件列作刑事毀壞及普通襲擊，交由深水埗警區刑事調查隊第八隊跟進，暫未有人被捕。

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城市大學數度發生因修例風波釀成的糾紛，6月14日香港城市大學學生會「城市廣播」指，有城大學生在AC2的5樓，列印反修例的單張時，遭保安沒收，保安回應同學質疑稱，在城大不准印非學術及宣傳單張，並要求抄低學生證資料。

在7月23日，報稱保險經理的32歲操普通話男子王錫釗，涉在城大撕毀民主牆上反對《逃犯條例》修訂案的海報，並推倒民主女神像，被控一項刑事毀壞罪，被判罰款2000元。