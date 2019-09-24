【鄺俊宇遇襲】06年何俊仁遇襲重創　為回歸後首有立法會議員被襲

民主黨立法會議員鄺俊宇今早於天水圍一間社區中心，遭三名人士拳打腳踢，鄺俊宇手踭、頸部及鼻子受傷，由救護車送院治理。過去，亦有立法會議員遇襲，其中最為轟動的是2006年，前民主黨立法會議員的何俊仁於中環一間麥當勞快餐店內遇襲，遭多名兇徒襲擊持棍逾3分鐘，多處受傷，上衣沾滿血，何俊仁遇襲亦是回歸以來首次有立法會議員被毆打。

2006年8月20日下午，何俊仁出席完反銷售稅遊行後，前往中環一間麥當勞快餐店遇襲，於餐廳內與林子健邊食邊傾時，突然有數名人士手持棍狀物體毆打何俊仁，逾3分鐘後始停手，何俊仁面部被打至腫脹，鼻樑骨折，其後更要接受鼻骨矯型手術，胸口位置的衣服染血，送院治理。時任行政長官曾蔭權前往醫院探望他，而是次事件是回歸後首次有立法會議員被襲擊。同年10月警方拘捕4名涉案人士，案中首被告於庭上稱曾向何俊仁尋求協助申請公屋和綜援等，但未獲處理，於是僱用打手行兇，4名被告終被判囚4年8個月。

就鄺俊宇遇襲一事，何俊仁稱，「今次有人紀錄是不尋常的事件 ，我覺得今次是有預謀及有組織，我覺得係有人買兇」。

前民主黨立法會議員的何俊仁於2006年亦曾遇襲。（資料圖片）

2017年1月，前香港眾志主席、前立法會議員羅冠聰於台灣出席論壇返港，在香港國際機場內遭示威人士襲擊，有示威者用板拍打他頭部，又向他頭淋潑不明液體，羅冠聰胸膛、肋骨及小腿位置均被人用拳腳攻擊。警方事後拘捕5名涉案男女，除一名女被告全脫罪外，其餘3男1女判入獄3個月。

今年721元朗發生白衣人無差別攻擊人事件，民主黨立法會議員林卓廷當時在西鐵車廂上，亦被白衣人士以棍毆打，嘴角被插傷需要縫針，右手亦多次被棍襲中，右臂及右手重創。元朗黑夜共有45人受傷，警方拘捕了至少34人。

回歸前亦有立法局議員受襲，1988年被任命為立法局首席議員的李鵬飛，於1990年2月，在其位於九肚山寓所門前，被多名人士持刀傷及頭部需要縫針。