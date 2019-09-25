《蘋果》女記者秀茂坪遇襲　重案調查　黃頭盔兇徒曾入邨「踩線」

周二（24日）晚上，一名《蘋果日報》女記者與胞姐，前往秀茂坪一間大快活快餐店吃飯時，遭遇四名男子襲擊，女記者與胞姊受傷。事發一日，警方重案組探員重返現場調查，並取食肆的閉路電視片段。據了解，四名疑犯曾駕車入邨「踩線」。據網上片段，昨晚有兩名戴黃色頭盔的男子，與另外兩名男子在邨內徘徊，片段見四男子在馬路上行走。

至今日（25日）中午近12時，兩名秀茂坪重案組探員到場調查，其間他們進入大快活取閉路電視影片。(香港01記者攝)

周二（24日）晚上一名近期經常進行反修例直播的《蘋果日報》女記者，與胞姐前往秀茂坪一間大快活快餐店吃飯時，遭遇四名男子襲擊，拳打掌摑約30秒。該名女記者與胞姐受傷送院。據了解，遇襲的女記者昨日休班，她與胞姐一同遇襲，她最少中兩拳，胞姐眼中拳，兇徒傷人後稱「叫肥佬黎還錢」，其後離去。

重案組探員取CCTV 據知疑犯曾入邨「踩線」

至今日（25日）中午近12時，兩名秀茂坪重案組探員到場調查，其間他們進入大快活取閉路電視影片。據了解，四名兇徒曾經駕車入邨「踩線」。據網上影片可見，昨晚有市民於秀茂坪一帶發現四名可疑男子，其中有兩名男子戴上黃色頭盔、身穿黑衫及以黑布蒙面。警方表示，四名兇徒案發時身穿黑色上衣及黑色褲，當中有人戴黃色頭盔及蒙面。

《蘋果》突發組女記者遇襲 暫未有人被捕

目前警方將案件列襲擊致造成實際身體傷害（AOABH），交由秀茂坪警區刑事調查隊第四隊跟進，暫未有人被捕。《蘋果日報》總編輯羅偉光指遇襲者為一名蘋果突發組記者，已就事件報警，目前在醫院驗傷，《蘋果日報》已安排律師陪同，據該名女記者指，兇徒針對其採訪工作有恐嚇言論。

壹工會聲明全文：

壹工會︰對兇徒襲擊《蘋果》記者 予以最嚴厲譴責

《蘋果日報》一名記者今晚下班後，在觀塘區一間快餐店遭四名兇徒伏擊，她和同行的家人均被打傷，兩人現正留院治療。暴力襲擊記者的行為嚴重侵害新聞自由，不為文明社會容忍，壹傳媒工會予以最嚴厲的譴責。

遇襲的記者今晚8時許放工後，前往觀塘區一家快餐店，突然有四名身穿黑衣、頭戴黃色安全帽的男子衝入，對她和同行的家人拳打掌摑，歷時約30秒，離開前提及「老細肥佬黎」，顯示襲擊是針對她《蘋果日報》記者的身份。

採訪及報道是傳媒的天職，但自修例風波開始以來，記者在支持警察及政府的集會往往都受到針對，企圖將社會問題歸咎於傳媒的報道；即使在示威現場，前線警員亦對記者抱敵視態度，除了多次以言語侮辱抹黑，甚至會以暴力攻擊採訪的前線記者，行為亦加深社會對傳媒的歧見。

近日有網站公開壹傳媒員工的個人資料，加上今次襲擊事件，顯示這種歧見對記者的威脅正日益增加。壹工會呼籲各方尊重並理解傳媒第四權的角色，並立即停止所有針對傳媒的暴力行為。工會將與遇襲同事聯絡，並盡力提供一切可行的協助。

壹傳媒工會

2019年9月24日

香港記者協會聲明全文：

《蘋果日報》女記者遇襲 記協嚴厲譴責暴徒視法紀如無物

《蘋果日報》一名女記者今晚（9月24日）在寓所附近的公眾地方遇襲，記協對遇襲記者致以慰問，同時嚴厲譴責暴徒視法紀如無物，在眾目睽睽下，於公眾地方向女記者施襲。本會促請警方嚴肅處理今次案件，盡快將暴徒繩之於法。

遇襲女記者近期不時在反修例示威活動現場進行直播報道，近日曾被「起底」及曾接到滋擾電話。事發時她正與親友用膳，暴徒突然向她施襲，當時在身邊的親友亦同告受傷，而暴徒施襲期間曾提及「肥佬黎」，可見暴徒知道其記者身份。

香港是法治社會，不容暴力襲擊肆虐。記協憂慮有關事件是對香港新聞及言論自由的挑釁，目的是令記者噤聲，本會表示非常憤怒。記協促請警方嚴肅處理今次事件，切勿讓香港作為全球其中一個最安全的城市之名蒙污。

香港記者協會