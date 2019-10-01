【10.1遊行】社民連灣仔遊行　愛國人士衝出毀棺材　警施胡椒噴霧

警方早前反對民陣於今日（10月1日）發起的遊行，而網上則有人號召市民於全港多區示威。其中社民連及四五行動，於今日上午7時15分，在灣仔進行示威，將由灣仔家計會出發，遊行前往金紫荊廣場。早上時份，遊行人士與反對遊行的「愛國人士」發生衝突，警方一度施胡椒噴霧，社民連主席吳文遠及一名軍裝警員中胡椒噴霧，警員即場拘捕一名藍衫「愛國」人士。

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【08：25】社民連主席吳文遠表示，日前十多名惡漢古思堯辦公室搵棺材、曾健成柴灣辦公室有多名惡漢闖入搵棺材。「民連荔枝角辦公室，屬日晚十多架私家車，一睇知便衣警。」吳續指，剛才有很多不知名人士，他們指為支持香港警察及政府，其間有人企圖採用暴力方法破壞「棺材」據知警方拘捕一名人士。

事發時警方一度出動胡椒噴霧，而吳文遠耳朵及後腦都中胡椒噴霧。吳文遠認為，港鐵將多個重要的車部封閉，政府有阻礙市民集會之嫌，他稱市民需珍惜基本法賦予的集會自由。他形容港鐵「唔比香港人搭地鐵轉車」形同戒嚴，呼籲香港人珍惜基本法比的自由。

【08：21】「長毛」梁國雄表示，他們到場來前有成員被可疑人士騷擾，梁稱相信有黑社會人士到辦事處騷擾，對於今日的遊行目的，希望政府關注六四死難者事件。梁更認為，政府禁止一個「和平」的集會是造成衝突的根源。梁指出，古思堯及曾健成辦公室被騷擾事件，懷疑與黑社會有關。梁指他於衝突中沒有受傷，他認為施襲者「無恥」。

【08：03】遊行人士步行至會展對開位置，「長毛」梁國雄表示為六四死難者、政治的死難者默哀。其後梁國雄在場宣讀聲明，並將三張標語及信件即場燒毀。

【07：57】社民遊行至中環廣場對開，遊行人士高叫「五大訴求，缺一不可，十一上街」等口號。

【07：55】出發時社民連成員高舉的「棺材」於衝突時撞爛，現場情況暫時平靜，多名警員在兩旁戒備。

【07：45】社民連遊行至灣仔往會展天橋位置，其間有超過20名防暴警員在場戒備。遊行其間警員拉起橙色膠帶，「長毛」梁國雄高叫遊行口號。

【07：35】反對遊行的愛國人士在旁打開雨傘，企圖阻礙遊行，其間與遊行人士發生衝突。警員阻止的時候出動胡椒噴霧，將兩幫人分隔開。現場可見社民連主席吳文遠中胡椒噴霧，在場人士幫他清洗，另外有一名軍裝警員中椒。警方拘捕一名藍衫「愛國」人士。

【07：33】社民連成員高舉「棺材」出發，遊行時成員高叫口號，多名警員在旁。其間有警員在出胡椒噴霧。

【07：29】「長毛」梁國雄表示，由於警方指沒有足夠警力保護他們，故遊行需押後至約7時半出發。他開咪表示「嚟遊行，唔係嚟打交，如果警方保護唔到我哋，我哋先會保護自己。」

【07：20】社民連約有20人到場，並準備帶同一「棺材」遊行，高叫「屠夫政權 遺臭萬年」等口號；同時有一批愛國人士到場聲討，並高呼「香港警察，嚴正執法」支援警方；10多名警員在場維持秩序。

（陳蕾蕾攝）