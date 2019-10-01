【10.1遊行】近30個購物商場關門　料出動五千警力　一哥坐鎮指揮

警方早前反對民陣於今日（10月1日）舉辦的遊行，而網上則有人號召發起於全港多區示威。目前最少有20間大型商場，宣佈於10月1日暫停營業，當中以新鴻基地產旗下商場、及港鐵商場為主。

此外，由於預計示威活動會遍佈多個區域，消息稱，警方將會於今日，每更出動5,000警力以維持秩序，重點區域會特別加派人員駐守，並會靈活調動其他警區的警力增援。消息續指，警務處處長盧偉聰，將會坐鎮警察總部指揮控制中心「親自督師」，監察示威情況。至於警方的3輛水炮車及裝甲車，據知亦會因應示威衝突的嚴重性而調動，暫未確定會派駐哪一區候命。

新鴻基地產旗下將於10月1日暫停營業的商場如下：

沙田新城市廣場 元朗YOHO MALL 中環IFC 觀塘APM 屯門V CITY 銅鑼灣WTC MORE(世貿中心) 旺角MOKO(新世紀廣場) 荃灣廣場 屯門K-POINT 葵芳新都會廣場 灣仔新鴻基中心

暫停營業的港鐵商場如下：

尖沙咀圓方 九龍灣德福廣場 青衣城 連城廣場Citylink

其他暫停營業的商場：

尖沙咀： Mira Place美麗華廣場 K11 銅纙灣： 利舞臺廣場 禮頓中心 希慎廣場 崇光百貨希慎廣場 Fashion Walk 利園Lee Garden One-Six 希慎道壹號 牛頭角： 淘大商場 旺角： 雅蘭中心商場 荷李活商業中心商場 家樂坊商場 荃灣： 愉景新城

傳SOGO銅鑼灣店及尖沙咀店亦全日關門