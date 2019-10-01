【10.1遊行】旺角灰衫男拍照推撞惹爭執　遭示威者圍毆頭破血流

逃犯條例修訂引發的風波至今仍未平息，社會陷入分裂局面，不同政見人士經常爭執，往往演變成流升血事件。今日傍晚時份，旺角有一名身穿灰衫男子疑因拍照問題，與在場示威者發生衝突，最終浴血收場。

旺角有示威者圍毆一名灰衣中年男子。（陳諾希攝）

灰衫男頭破血流 遇襲後要求取回手機

下午6時許，旺角有示威者圍堵一名操普通話的灰衣中年男子，其後男子頭部被打至流血，附近有義務急救員見狀，即時上前為其止血及包紮頭部。受傷男子被襲後向示威者要求取回手機。

疑因拍照問題爭執 目擊者稱灰衫男先推人

有急救員目擊事件經過指，最初該名灰衫男子在現場拍照，示威者發現後即時將其圍包圍，雙方就拍照問題起爭執。然後灰衫男子先動手推開示威者，隨即被在場示威者圍毆受傷。灰衫男受訪時表示，他只向人群拍照，沒有做其他事，然後就被打，他指不知道被多少人打。

中年漢踢拖鞋挑釁示威者遭圍打

晚上7時45分，旺角再次發生。有示威者指，當時有一名身上染有酒氣的中年男子突然向街上的示威者踢拖鞋，並以挑釁的口氣說：「我唔小心㗎喎。」其實被示威者圍打。男人面上有黑色液體，有示威者聲稱是男子自己跣倒，沾濕自己。其後，有示威者以啤酒「兜頭淋」向中年男子。