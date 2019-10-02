【10.1遊行】宋皇臺站未啟用已遭破壞　梁美芬辦事處遭兩度縱火

宋皇臺站出入口被破壞。(港鐵提供圖片)

十月一日，全港多處爆發衝突事件，其中港鐵站成為示威者首要破壞對象。港鐵於昨晚指出，今日（1日）在各區公眾活動中，截至深夜11時，有超過20個港鐵車站被破壞及縱火，47個車站需關閉。港鐵指，工程人員於晚上收車後，檢查被破壞的設施，評估損毀程度及盡力復修，部分車站或設施有機會未能在今日早上恢復提供服務。

港鐵人員在檢查期間，發現仍未啟用、位處九龍城的沙中線宋皇臺站，其中一個車站的出入口亦遭到破壞。當中包括玻璃被打爆；車站升降機的地面出入口位置，被打爆升降機門玻璃、門口以雜物堵塞；牆身被噴漆等。

除港鐵外，示威者亦針對性破壞部份商店，包括吉野家、美心旗下的東海堂餅店、優品360、名創優品等，未見有人取走任何貨品。荃灣二陂坊聯發麻雀館的鐵閘亦被破壞及縱火。

此外，建制政黨議員辦事處亦成為針對目標，最少有10個建制地區議辦被毀。其中經民聯梁美芬位於石硤尾邨的立法會議員辦事處，昨午被縱火破壞。梁美芬指今次是該辦事處兩個月內第二次遭到破壞，她嚴厲譴責「暴徒」縱火。及至昨日晚上10時許，該辦事處再被人縱火，消防接報到場救熄，兩次事件均無人受傷。