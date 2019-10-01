【10.1】至少10建制地區議辦被毀　工聯會遭縱火　民建聯被淋黑油

今日「十一」全多處示威，部份地方爆發激烈衝突，多個建制政黨的地區議辦成示威者發洩目標，橫頭磡邨工聯會黃國健、何啟明議員辦事處被縱火; 梁美芬在石硤尾邨的立法會議員辦事處下午亦被縱火破壞。民建聯有地區辦事處被淋黑油和塗鴉。

工聯會的工人俱樂部及工人醫療所外牆被噴漆破壞，立法會議員黃國健和何啟明位於橫頭磡邨的工聯會辦事處被縱火。

何啟明接受《香港01》訪問時表示，議辦今日無人開工，據報先是外牆被人噴黑字，後更被人縱火，暫未知焚毀程度。何又指，據他所知，黃大仙區內今日有共四間建制派的立法會議員辦事處或區議員辦公室被惡意破壞，認為有關行徑存在恐嚇成份，他予以「萬二分譴責」，斥有關行為「實在太過份」！

工聯會強烈要求特首及特區政府啓動緊急法，並盡快立法禁止蒙面。對暴力犯罪嚴正執法，追究到底，以維護國家的尊嚴、保護市民人身安全及確保社會安寧。

工聯會黃國健、何啟明議員橫頭磡邨辦事處，在2017年4月啟用。（何啟明facebook）

梁美芬石硤尾邨辦事處被縱火

經民聯梁美芬在石硤尾邨的立法會議員辦事處下午被縱火破壞。梁美芬指今次是該辦事處兩個月內第二次遭到破壞，她嚴厲譴責暴徒縱火，指他們不單破壞了立法會議員服務市民的設施，在人口密集的公共屋邨縱火更加危害市民的生命安全。

立法會議員何君堯位於荃豐中心二樓的辦事處早前遭破壞，以白色木板圍封。有示威者下午拉隊前往「拜祭」，拆毁木板並於辦事處內灑溪錢。

民建聯澄清:有人偷走辦公室電腦高空擲物

下午6時左右，網上有貼文指有人在大圍港鐵站附近高空擲物，掉下一部手提電腦，電腦背面有民建聯編號。民建聯晚上發文澄清，指其沙田支部被破壞，該處有手提電腦更偷走並從高處擲下，「意圖插贓嫁禍，手段無恥卑劣」。

此外，民建聯多位黃大仙區議員，包括何漢文、袁國強及黎榮浩的辦事處被打爛門窗，而簡志豪和深水埗區議員陳偉明的辦事處亦分別被暴徒淋黑油和塗鴉。民建聯對以上行為強烈譴責，要求警方全力緝拿犯案暴徒，予以嚴懲。