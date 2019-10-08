【禁蒙面法】14歲少年元朗中槍　張振興伉儷書院：不會開除學生

禁蒙面法生效前夕，全港各區爆發警民衝突。元朗大馬路，有便衣警員以實彈槍擊中一名14歲少年大腿，少年被送往屯門醫院治理，手術後情況穩定。他涉嫌參與暴動和襲警被捕。法例生效後第一個開學日，少年所讀中學天主教喇沙會張振興伉儷書院，副校長表示學校已知悉事件，家人考慮到已進入司法程序婉拒學校探望，但明言：「唔會因為呢件事開除學生，如果佢返嚟我哋好歡迎嘅。」

元朗中槍少年所讀中學天主教喇沙會張振興伉儷書院明言不會因事開除學生。（陳永武攝）

天主教喇沙會張振興伉儷書院14歲學生，在上周五（4日）元朗衝突中被便衣警員開槍擊中大腿，涉嫌參與暴動和襲警被捕。事件後第一個開學日，學校黃副校長表示校長上周六（5日）收到電話，指一名初中學生在元朗衝突中受槍傷，副校長聯絡少年父親，父親考慮到少年已在羈留病房，擔心影響司法程序，所以婉拒學校探訪，並再三強調保持低調。

校方透過電話得悉學生已有社工及律師跟進，至於學生康復後各方面包括學業、情緒、心理輔導等，已安排學校輔導組老師、駐校社工、教育心理學家及任教老師等密切跟進，強調：「唔會因為呢件事開除學生，如果佢返嚟我哋好歡迎嘅。」

14歲中槍少年被送往屯門醫院。

事發於10月4日晚上9時，在元朗大馬路近大棠路交界，有示威者發現一輛私家車停泊在近大棠路的輕鐵路軌上，據悉示威者起疑，上前向司機了解，其間揭發他是警員，包圍私家車大肆破壞，警員被圍毆倒地，頭破血流，混亂間他舉起佩槍向上方開一槍，擊中一名14歲少年的大腿，示威者聞槍聲即時散開，有人隨即向警員方向連掟兩枚汽油彈。警員急步逃走，其間不慎跌槍，有示威者曾嘗試拿起槍，警員立即衝前阻止，示威者即一腳踢開手槍。警員致電同袍求救，防暴隨即出動。14歲少年被送院治理，涉嫌參與暴動和襲警被捕，翌日晚上被轉送至瑪麗醫院羈留病房。