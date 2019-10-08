【禁蒙面法】港鐵13車站關閉　將軍澳區大塞車　調景嶺站人頭湧湧

日前本港多區發生衝突，多個港鐵車站嚴重損毀。今早（8日）港鐵指將軍澳綫將軍澳站、坑口站及寶琳站暫時關閉，區內大批市民及上班人士需轉乘巴士出市區。不少將軍澳的居民步行至調景嶺站轉車，調景嶺站人頭湧湧，另外區內多組交通燈損壞，引致嚴重塞車。

（網民Terry Wong‎上載至FB群組「將軍澳」）

（網民Jay Kong上載至FB群組「‎將軍澳主場」）

早上8時10分，運輸署宣佈因車多關係，將軍澳隧道公路、環保大道、寶順路及寶邑路的交通繁忙。

運輸署：安排免費接駁巴士 來往調景嶺和寶琳

運輸署於上午6時6分宣佈： 港鐵各綫今天恢復列車服務，然而受嚴重破壞，部分車站仍然暫停開放，個別車站出入口或設施需要較長的復修時間。為了騰空更多時間繼續餘下修復工作，列車服務會提早於晚上8時結束。當中港鐵將軍澳綫，列車服務維持正常，將軍澳站，坑口站及寶琳站暫時關閉；港鐵現正安排免費接駁巴士來往調景嶺和寶琳，沿途停將軍澳及坑口站。

勞工處呼籲僱主 僱員上班安排彈性處理

勞工處今日（十月八日）呼籲僱主，應考慮今天交通及路面可能出現的情況，就僱員上班的安排作出彈性處理。這有助維持良好的勞資關係，並確保僱員安全及機構運作順暢。勞工處發言人說：「僱員如因路面交通或公共運輸服務狀況等問題而未能及時返回工作崗位，僱主應體諒僱員的情況並作出彈性處理。」