【禁蒙面法】港鐵觀塘站重開　客務中心燒毀　乘客：港人適應力強

該處每邊閘機都有一至兩部故障，有職員於附近協助乘客出閘。（鄧栢良攝）

港鐵觀塘站今早（10日）重開，不少市民入閘乘坐港鐵，現場大致平靜，站內有港鐵職員駐守。至早上八時許返工時段，觀塘人流正常，以A出口Apm及B出口開源道，該兩個出入口人流最多。該處每邊閘機都有一至兩部故障，有職員協助乘客出閘。

觀塘站早前受到嚴重破壞，客務中心被嚴重燒毀。站內仍有閘機未能使用，職員用橙色索帶封鎖閘機。有數個售票機、閉路電視等設施被人噴漆，職員貼上「設施被破壞未能使用」的標示。近D出口的客服中心用圍板圍封住，仍然傳出陣陣燒焦味。

市民：香港人適應力強，點都會選擇返工

「會早啲出門口，睇下坐地鐵定巴士，之前幾日我早出門坐巴士。同埋香港人適應力強，點都會選擇返工！」市民伍小姐表示，近日事件雖影響日常生活及工作，但她指不會怪責示威者，老闆都明白市況及體諒員工，「生活上可能交通唔方便，要睇多啲新聞，睇下邊樣交通會方便點。」

將軍澳站暫時關閉

運輸署今早六時宣佈，港鐵將軍澳綫的將軍澳站暫時關閉。除將軍澳綫外，其他鐵路綫，包括港鐵港島綫、南港島綫、迪士尼綫、機場快綫、東涌綫、西鐵綫、東鐵綫、馬鞍山綫、荃灣綫及觀塘綫各綫維持正常服務。除機場快綫外，列車服務將提早於晚上9時結束。另外，所有輕鐵車輛將不會行經友愛、天榮、銀座、天湖、天慈及天水圍輕鐵車站。