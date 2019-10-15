【逃犯條例】港版民主女神像遭破壞後失蹤　團隊：被人惡意推落山

四米高的港版「民主女神像」上周日(13日)由「Lady Liberty HK 香港民主女神」團隊廿人歷經四小時運上獅子山上，昨日(14日)雕像發現遭人毀壞，倒卧在獅子山上，團隊回應稱，女神像被毀壞是意料中事，認為「女神係獅子山上的姿態已經被全香港人見證，此記憶無人可以破壞並已成事實。」惟至昨晚，有人發現獅子山上的女神像不見了，懷疑被人惡意推落山。

雕像昨日遭破壞，倒卧在獅子山頭，腳部斷裂，而雕像亦遭噴上紅色噴漆。（網上圖片）

昨日雕像被發現倒卧在獅子山上，腳部斷裂，亦遭噴上紅色噴漆。「Lady Liberty HK 香港民主女神」團隊稱，昨午有人自發上山扶正及修補女神，惟至晚上，女神像被人惡意推落山。從圖片見到，雕像不見了，獅子山頂只剩固定雕像的固定器以及女神像手掌及握着的旗桿。另一張圖片見到，有白色物件在半山腰，懷疑是女神像的一部分。

四米高的香港自由民主女神像左手持「光復香港 時代革命」旗幟，右手執雨傘，身穿防護裝備及戴上頭盔，腳踏催淚煙，向前邁進。「民主女神像」自8月在香港中文大學文化廣場首次現身後，多次以快閃方式現身在不同的示威集會上激勵港人。