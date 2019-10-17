【岑子杰遇襲】兇徒集中打頭　岑子杰呼籲別私了　冀周日和平遊行

民陣召集人岑子杰昨晚（16日）途經旺角雅蘭里時，突遭到四至五名蒙面非華裔男，以錘及刀襲擊約十多秒，其後倒地。民陣兩名副召集人今午於廣華醫院，回應岑子杰遇襲案時，黎恩灝轉述岑指兇徒主要針對岑的頭部和手腳襲擊，目前其頭部有三到五個傷口已縫針；岑又呼籲大家「唔好私了」，指問題「嚟自制度暴力，嚟自政權不仁不義」，希望周日大家參與遊行。 民陣副召集人陳皓桓續指，岑因傷勢未能出席周日的遊行，但岑非遊行申請人，不影響遊行申請結果，又希望警方盡快拘捕相關人士，形容事件為「白色恐怖」。

民陣副召集人黎恩灝表示，今早已與岑子杰見面，對方昨晚至今早均清醒。（郭倩雯攝） 兇徒集中打頭 岑呼籲勿私了 民陣副召集人黎恩灝表示，今早已與岑子杰見面，對方昨晚至今早均清醒，岑表示，兇徒主要針對他的頭部和手腳襲擊，目前其頭部有三到五個傷口已縫針，其膝頭及手臂亦受傷，但仍要要留院觀察。今早岑已洗傷口，及後需要物理治理，需要於醫院休養。他又指，岑當時以手保護自己個頭部，未能見到兇徒樣貌及族裔。 另外，黎又表示現時周日的遊行，至現時未收到不反對通知書，希望警方盡快將不反對通知書交給民陣。另外，他又表示，岑呼籲大家「唔好私了」，指問題「嚟自制度暴力，嚟自政權不仁不義」，希望周日大家參與遊行，並堅持五大訴求、以及要求重組警隊、成立獨立調查委員會、以及廢除蒙面法。

民陣兩名副召集人今日回應事件。（郭倩雯攝）

陳皓桓呼籲市民參加周日的遊行「代JIMMY發聲」、「代每一個運動中還押緊嘅朋友發聲」。（郭倩雯攝） 因傷勢未能出席遊行 岑非申請人不影響申請結果 民陣副召集人陳皓桓則指，岑因傷勢周日未能出席遊行；他又表示好多支持和平及非暴力的市民，希望有合法遊行參與，呼籲市民參加周日的遊行「代JIMMY發聲」、「代每一個運動中還押緊嘅朋友發聲」，又表示「唔面對呢個恐懼，只會有更加多既恐懼」，發聲是為了捍衛民主、自由和公義。 陳續指，特首林鄭月娥曾表示待社會安穩後才回應訴求，但他指正因為政府不回應訴求，才會有更多事件發生，包括示威事件、民主派受襲。他表示如果特首想要平穩社會，應盡快回應訴求。被問及岑未能參加集會，會否影響遊行申請，陳指岑並非遊行申請人，並不會影響遊行申請結果，又指今次岑受襲事件會對其日常生活有影響；康復後將會由社民連交代其選舉事項。 遊行前遇襲 陳皓桓：白色恐怖 陳續指，岑與他經常受到電話滋擾，以至社會上不同人士，如記者等，均收到恐嚇，希望警方對任何案件均可以一視同仁，指過去大型遊行前遇襲，均有遊行申請人或民主派人士遇襲，形容是白色恐怖；又指岑首次遇襲案，警拘捕兩人後，再無交代調查進展。他表示，昨日岑遇襲後，警方僅替其染血書包拍照，未有當證物，又指昨日目撃者已清楚交代事件；而事件發生至今已超過12小時，警方仍未拘捕任何人，希望警方盡快拘捕相關人士。質疑是否反修例示威者「就快啲拘捕」，其他人犯案則不會。 陳形容遇襲事件「好恐怖」，當時兇徒手持刀，並恐嚇其他人不要救護岑；他補充岑每個傷口均縫了三至五針，約3至5厘米，暫時未知岑有多少個傷口，懷疑大部份傷口在雙手保護頭部時造成。

途經旺角雅蘭里 突遭多名非華裔男襲撃

民陣召集人岑子杰昨晚（16日）途經旺角雅蘭里時，突然遭到四至五名蒙面，全身黑衣打扮的非華裔男子，持錘及長刀襲擊約十多秒，其後兇徒登上私家車逃去。有目撃者表示，當時看見岑倒卧地上，後腦流血，馬上替其止血，約10多分鐘後救護到達。目撃者引述岑子杰稱，事發時有三至四個蒙面男子，以錘仔襲擊他的頭部；而案發現場附近的車房工人則指，蒙面男子於車房附近伏擊，後以錘仔襲擊事主後四散。岑子杰當時浴血路邊，倒臥地上。

八月曾遇襲

翻查資料，此次為岑子杰第二度遇襲。今年8月29日，岑子杰曾於佐敦德一餐廳內，被兩名手持鐵通及棒球棍的蒙面非華裔男子襲擊；當時岑的朋友受傷送院治理。及後警方於9月上旬，拘捕三名年齡介乎15至44歲中國藉男子，其中兩人分別被控「串謀襲擊致造成身體傷害」及其他交通條例。案件由油尖警區重案組第一隊跟進調查，並繼續追緝兩名在逃人士。