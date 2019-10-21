【染藍清真寺】油尖警區指揮官帶隊道歉　警抹扶手5分鐘退場

周日九龍遊行後爆發衝突，下午警方出動水炮車沿彌敦道射水驅散示威者，其間向清真寺射藍色水劑，令清真寺閘門及樓梯染藍，亦令十多人保護清真寺人被射中跌倒，包括有小數族裔的年長領袖，除後有市民自發到清理清真寺。警方晚上8時半於facebook稱已向清真寺解釋事件及表達關注。及至晚上油尖警區指揮官何潤勝等在大批警員陪同下前往清真寺道歉，並抹「乾淨」的樓梯扶手5分鐘，全程逗留約34分鐘離開。

油尖警區指揮官何潤勝帶警員道歉。（曾雪雯攝）

周日下午4時許，水炮車向清真寺射藍色水劑，大門樓梯、鐵閘及閘外行人路大面積染藍，其後市民自發到場清潔，及至晚上8時多，藍色水劑全部被抹走。晚上9時43分，油尖警區指揮官何潤勝帶同十多名警員，身穿便衣手持毛巾及水桶，抵達清真寺。他們除鞋進入寺內十數分鐘，其後數名警員用毛布抹樓梯扶手，清潔不足5分鐘，其間有市民大叫：「（染藍位置）都唔係嗰度！」而何潤勝未曾落手清理。

警方逗留至晚上10時17分離開，全程約34分鐘。事後清真寺職員表示，警方在寺內有道歉，寺方明早10時會交代事件。

少數族裔警員清潔扶手。（曾雪雯攝）

周一警方Facebook表示，油尖警區指揮官何潤勝、警察公共關係科高級警司余鎧均、及非華裔警務人員Swalikh Mohammed 及Gimandeep Singh，主動到九龍清真寺與教長會面。會面期間，警方再次就使用人群管理特別用途車輛（水炮車）及顏色水一事，向教長解釋及表達關注。並指，警隊非常尊重宗教建築物及宗教自由，並會繼續與清真寺及在港的穆斯林社群保持良好溝通。