【10.20遊行】顏色水射清真寺　市民自發清理　警稱尊重宗教自由

民陣原定今日發起九龍遊行，最終未獲警方批出不反對通知書，但仍有大批市民上街。遊行之後演變成衝突，警方於尖沙咀彌敦道出動水炮車清場，並向九龍清真寺噴射藍色水劑，多人被射中，清真寺大門樓梯、鐵閘及閘外行人路均染藍。 不少市民自發到場清理，數小時內藍色水劑已全部被抹走。有信徒表示，示威者在場時不見有任何暴力行為發生，而警方想以顏色水作出驅散，示威者卻自發清理，認為是件好事。 警方稱，驅散過程中顏色水誤中清真寺的正門及大閘，又指一直以來，與九龍清真寺及在港的穆斯林社群保持良好關係，絕對尊重宗教自由。

水炮車直射清真寺 市民數小時完成清理

下午約3時，示威者在尖沙咀一帶徘徊，並於尖沙咀警署外與警方發生衝突，警方施放多枚催淚彈。警方其後出動水炮車清場，水炮車沿彌敦道向兩旁射水。約在下午4時15分，水炮車途經九龍清真寺時稍為減速，向清真寺噴射藍色水劑，多人被射中跌倒，全身染藍。印度協會前主席 Mohan Chugani、融樂會香港成員、多位市民及立法會議員譚文豪等都被射中。

清真寺大門樓梯、鐵閘及閘外行人路大面積染藍，不少市民自發到場清理，以洗潔精、海綿百潔布及掃把洗走地上及鐵閘顏色。至晚上8時多，藍色水劑全部被抹走，惟現場仍留有刺鼻氣味，自發清理市民不時咳嗽。有市民向在場人士及記者派口罩，並指：「陣味好勁，隔一隔好啲」。

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信徒：示威者自發清潔很好

清真寺今日於五個祈禱時段開放予信徒進入，而向彌敦道的入口目前關閉，需使用其他入口進入。其中信徒Abdul在晚上來到祈禱，他說即使今午有示威者來到清真寺外，但不見有任何暴力發生，只有少部分示威者表現驚慌。而當警方用水炮車向清真寺射顏色水後，有示威者到場清潔，他認為很好。「警方想驅散集結人士，不幸地把顏色射到寺廟。但其後便有人到場清潔，對我們來說是件好事。」

清真寺鄰近尖沙咀警署，近月來多次處於衝突地帶，常被催淚煙波及。Abdul坦言不希望有衝突發生，但會觀察到底發生甚麼事，發現其實示威者沒做甚麼壞事。「他們只站在門口。」

穆斯林群體香港長期被邊緣化，是次卻有示威者在遊行期間充當「聖騎士」，守護清真寺。當清真寺被警方顏色水染藍時，又有市民不分種族、宗教自發清洗九龍清真寺。對於有香港人因是次事件，漸漸理解在港生活的穆斯林群體，Abdul認為，穆斯林群體其實並不暴力。 他指，每當香港有示威發生，他們會在廟內祈求盡快停止暴力，為香港人祈禱。「因為最近香港常有暴力事件發生，我們都不願見到」。

不少市民自發到場清理，數小時內藍色水劑已全部被抹走。（歐家樂攝）

警方：顏色水誤中清真寺

警方在晚上近九時發新聞稿，指下午在彌敦道一帶以水炮車驅散暴徒，過程中顏色水誤中九龍清真寺的正門及大閘，事發後立即聯絡清真寺首席教長及穆斯林社區領袖，解釋事件及表達關注。

警方表示，一直以來與九龍清真寺及在港的穆斯林社群保持良好關係，絕對尊重宗教自由，會盡一切能力保護所有宗教建築物。