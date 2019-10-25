【陳同佳出獄】陳同佳與長輩相聚　管浩鳴：他未有改變自首想法

涉嫌在台灣殺害女友潘曉穎的香港青年陳同佳，因洗黑錢罪入獄，出獄已達第三日。陳同佳表明有意到台灣自首，但台港兩地對陳伏法細節各自表述。說服陳自首的聖公會教省秘書長管浩鳴強調陳未有改變自首想法，現時多與長輩相聚。對於立法會議員梁美芬倡議有待台灣明年初大選後，陳同佳才赴台自首，管稱已知悉相關建議，會轉達陳同佳及其家人，強調現時未有赴台時間。

說服陳自首的聖公會教省秘書長管浩鳴強調陳未有改變自首想法，現時多與長輩相聚。（資料圖片）

陳同佳出獄第三日，台港兩地一直未就伏法細節達成共識。說服陳同佳自首的北京市政協委員、聖公會教省秘書長管浩鳴今早（25 日）表示，陳同佳出獄後多與長輩相聚，因為相信赴台後會長時間無法與長輩相見，但重申「到依時依刻為止，同佳並無改變佢任何想法」，但由於現時出現不同資訊，會將資訊轉達陳及其家人，動身日期仍然未定。

對於經民聯立法會議員梁美芬昨接受電台訪問時，陳同佳自首非急於一時，認為陳可待「台灣成個講法定晒」和台灣明年初大選後才前往自首，管浩鳴稱會將此講法告訴陳同佳和他的家人，給他考慮，有進一步消息會再公佈。

陳同佳出獄後，向死者家屬道歉。（資料圖片）

今日台灣立法院會議上，有就陳同佳案進行討論，國民黨立委呂玉玲稱，台灣一直稱陳同佳案的證據在港，台無法調查，惟她以表格顯示，現時台灣有的證據包括「案發、棄屍現場、相關監視記錄、屍體報告、棄屍及藏屍用具等」，而香港只有「口供」，呂玉玲反問「台灣證據多還是香港的證據多?」

呂玉玲質問行政院長蘇貞昌為何拒絕陳同佳赴台，是否放棄管轄權。蘇貞昌稱，殺人案是非常嚴重的，台灣從沒有放棄管轄權，由於疑犯及受害者均為香港人，他有可能在香港已策劃殺人案，因此多番要求港府提供司法互助，惟對方不理不睬，「我們從來沒有放棄管轄權，沒有阻止他來台，香港不辦我們辦。」

呂玉玲又質疑，事件發生後總統、移民局、行政院、陸委會等都就事件發聲，阻止陳同佳赴台，做法是否干涉司法。蘇貞昌反駁，案件已交由台北士林地檢署處理，不會干涉司法獨立。