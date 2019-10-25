【區議會選舉】西貢區維景選區候選人葉子祈　擺街站遇襲被搶手機

繼梁凱晴、仇栩欣等區選參選人被襲擊後，再有候選人遇襲事件。素人自發組織「將向天晴」成員葉子祈日前宣佈參選2019年區議會選舉，成為西貢區維景選區3號候選人，並在前日（23日）取得確認信。惟今晚（25日）「將向天晴」及葉子祈的宣傳Facebook專頁同時指他在擺街站時被人襲擊，更被人搶去手機及掟落天橋。葉子祈接受電話訪問時表示，他傍晚在維景灣畔天橋擺街站時，遭一對中年男女指罵為「曱甴」、「暴徒」，更向葉叉頸，將他推跌在地上，致其頭部撞向玻璃門。葉嘗試以手機拍攝時，被搶去電話及掟落天橋底。據葉了解，警方事後到場拘捕至少一人。

葉子祈遇襲後，警方到場調查。（李栢棠直播片段截圖）

西貢區維景選區侯選人葉子祈，今日傍晚6時在維景灣畔對開行人天橋擺街站，向街坊打招呼及介紹自己。葉指當時有一對中年男女走近及向他指罵，在未有了解他的背景前，便以「暴徒」、「曱甴」、「垃圾」、「搗亂」等字眼斥罵他，並要求他離開。葉反問為何要離開，並指上址可作逗留，對方突然動手推他，並叉向其頸部，致其跌倒在地上，頭部更撞向玻璃門而傳出巨響。葉隨即取出手機，希望拍攝兩人，反被奪去手機，更由天橋掟落馬路。

兩人逞兇後以住戶證逃入維景灣畔，叫保安員阻撓葉子祈，葉嘗試阻截兩人離開，卻被保安員阻止。葉向保安員解釋﹕「佢襲擊我，冇可能畀佢走，你要報警。」其後，不少街坊到場聲援，並協助他報警。警方到場後，拘捕至少一人，而他則送院治理。葉指手臂有被抓損的傷痕，頭部因撞擊而感暈眩，暫未有警員到醫院向他跟進事件。

他表示，過往亦有政見不同，例如支持警方或政府的人士與他聊天，雙方都會慢慢講，「會交流，我亦樂意聽」，但首次有人對其作出較野蠻的舉動。他表示「唔會被嚇退，會繼續做我做嘅事，堅持擺街站。」

據另一名西貢區都善選區侯選人李栢棠的片段可見，葉遇襲後有警員到場調查，並帶同葉子祈進入維景灣畔作調查。後來，一批屋苑女住戶質疑李栢棠的身份，不滿他在屋苑內拍攝，更以手遮擋其鏡頭，不斷質問﹕「你點入嚟！停機！」李嘗試叫在場人士冷靜無果，並有管理處職員到場了解。李其後指與街坊的誤會已冰釋。