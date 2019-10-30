【屯門異味】警清場行動狂射催淚彈　社福組織強烈譴責

前日（28日）屯門區不明氣體事故，導致多名市民不適，矛頭直指警方暗中測試催淚氣體，雖然警方澄清絕無其事，但無法釋除市民疑慮，觸發當晚示威者圍堵大興警察行動基地，最終附近一帶烽煙四起，警方清場行動發射的催淚彈，在附近屋苑以至老人院、復康院舍之間橫飛，甚至射上兆軒苑及寶怡花園。事後「東華三院社會運動關注組」在facebook強烈譴責警方行動，罔顧院舍人士安全。

「東華三院社會運動關注組」在facebook專頁譴責警方行動。

10月28日晚，示威者在大興警察行動基地附近一帶聚集，並進一步演變成堵路及縱火行動，附近海麗花園富臨集團旗下的龍門冰室，亦遭大肆破壞。警方多次發射催淚彈清場，漫天煙霧危及鄰近屋苑，其中一發催淚彈更疑射上兆軒苑逸生閣7樓走廊，寶怡花園平台亦「中彈」，住戶眼淚鼻水齊下，普通居民已苦不堪言，鄰近一帶的老人院及復康院舍，更是人人自危。

● 譴責警方罔顧市民及弱勢社群安全

社福組織「東華三院社會運動關注組」，當晚即時在facebook專頁，強烈譴責警方行動，批評警方罔顧超過500名殘疾人士安全。帖文提及「位處大興警察行動基地旁的聖公會康恩園內，住有超過500名不同程度的殘疾院友及職員，部分更為行動不便人士。」

內文續指，「10月28日警方在附近的公眾地方，發射多枚催淚彈，嚴重危害康恩園院友及職員的健康。警方4個月以來已多次於安老院、殘疾人士院舍及民居發放催淚彈，罔顧普羅市民及弱勢社群安全，本關注組作為社福界一份子，予以強烈譴責。」

文末促請各社福機構，以實際行動保障所有服務對象及職員安全、公開譴責危害服務對象安危的行動、要求警方停止於服務單位附近使用任何化學武器。