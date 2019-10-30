【屯門異味】受異味影響地點距離達4公里　老人院、學校同受波及

屯門（28日）受不明氣體侵襲事件，多個地點有居民吸入後不適咳嗽，更有幼兒皮膚出現紅疹，警方否認昨日於屯門使用催淚氣體或試用任何不明氣體，氣體來源至今仍然未明。香港01綜合包括環保署、消防處、立法會議員及居民等資料，整合出估計受不明氣體影響範圍，由警察大興行動基地、良景邨、寶怡花園等屋苑，至屯門碼頭均受影響，範圍覆蓋近半個屯門。

有3歲女幼童疑受不明氣體影響，身上出現紅腫及紅疹。（鄧詠中攝）

本月（28日）下午3時許，屯門山景、良景及大興一帶有不明氣體散佈，屯門區多個地點均有市民受到影響，眼、鼻及氣管等感到不適，有3歲女幼童更疑受「毒氣」影響，身體多處出現紅疹。有居民表示當時於輕鐵美樂站均有聞到異味，立法會議員朱凱廸亦指當時遠至屯門碼頭亦有學生感到不適。

環保署：調查未察覺明顯難聞異味

環境保護署發言人回覆查詢指，環保署在昨日（28日）下午收到多宗關於在屯門多處發現難聞氣味的投訴後，已即時派員到有關地點（包括大興行動基地、寶怡花園、海麗花園、屯門西北游泳池、良景邨和田景邨等）調查，未有察覺任何明顯難聞異味。

消防處接18報案 老人院、學校同受波及

消防處發言人指，昨日（10月28日）下午3時33分至4時25分期間共接獲18宗在屯門區有刺鼻氣味傳出的緊急召喚，地點包括良景邨、屯門西北游泳池、建生邨商場、山景邨、田景邨、屯門天主教中學、浸信會永隆中學、良景老人院及大興邨老人院等。

香港01綜合以上有關受異味影響地點資料，整合出估計受影響的範圍，面積達2.75平方公里，而由大興行動基地至最遠的受影響地點屯門碼頭，直線距離為約4.1公里，大約相等於深水埗至尖沙咀碼頭的直線距離。