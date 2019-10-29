【屯門異味】催淚彈打上民居7樓　走廊遺燒焦痕迹　住戶：好離譜

周一（28日）下午屯門良景、田景邨傳出不明氣體，多人不適。有人質疑異味與警方有關。良運街兆軒苑逸生閣低層住戶指，昨午約3時半，區內開始傳出刺喉攻鼻的氣味，令他們不斷咳嗽及流鼻水不適。至晚上有數百人到大興行動基地外聚集，要求警方交代。及後演變成警民衝突，防暴施放催淚彈驅散，期間，催淚彈一度射入兆軒苑逸生閣七樓走廊，走廊煙霧瀰漫，催淚煙玫進屋內，7樓住戶叫苦連天。
今（29日）記者重返現場，走廊仍有催淚彈殘留氣味，而地上亦有燒焦痕迹。有7樓住戶直斥警方「好離譜」，又有人表示事發後需與家人在屋內戴口罩兩小時。
（鄧詠中攝）
昨午約3時半，街坊接兒子放學時覺得區內有陣異味，而且刺喉攻鼻。其子之後亦問父親「係咪有人放催淚彈？」。其後男童指家中「遲咗閂窗」，對事件及警察都感到害怕。其父續指，他們被刺喉攻鼻的氣味影響，令他們不斷咳嗽及流鼻水。
走廊遺下燒焦痕迹。（鄧詠中攝）
七樓住戶許小姐表示，當時濃煙攻入屋內，令她呼吸困難，不斷流鼻水及眼水，她形容警方「好離譜」。（鄧詠中攝）
走廊仍殘留異味 住戶：好離譜
由於消防曾到大興行動基地調查，有網民質疑與警方有關，呼籲晚上包圍大興行動基地抗議。有防暴警在良德街一帶發射多枚催淚彈驅散，期間一枚疑似催淚彈發射至兆軒苑逸生閣七樓走廊，濃煙充斥走廊。現時走廊仍有催淚彈殘留氣味，而地上亦有燒焦痕迹。七樓住戶許小姐表示，當時濃煙攻入屋內，令她呼吸困難，不斷流鼻水及眼水，她形容警方「好離譜」。當時曾下樓向警方了解，「但佢哋成班走嚟，仲唔走呀？」。許又指，昨晚家中已關好門窗，惟今日屋內仍有殘留異味，「抹窗都冇用，過一陣佢哋又射催淚彈。」
另一名鄭太昨晚聞到異味後，與家人在屋內戴口罩兩小時。不過她對事件不太擔心，會關好門窗，今日亦有做清潔。而家住8樓的黃太就認為，警方失手才不慎將催淚彈射上7樓。她對昨日衝突不以為然，「好似（警方與示威者）玩緊」，亦不擔心如再有會射入其單位內。
昨晚有催淚彈打上民居走廊。（網上圖片）
記者於逸生閣對開路面，亦看到遺下催淚彈殼。（鄧詠中攝）
昨晚良德街一帶催橫飛，除了有催淚彈射到兆軒苑逸生閣內，記者於逸生閣對開路面，亦看到遺下催淚彈殼。另外，昨晚催淚彈亦一度射上寶怡花園平台，煙霧直攻大廈。其後有防暴警進入寶怡花園，指有人在平台投擲汽油彈。有一男一女住戶不滿私人住所有警員進入，質疑有保安員放防暴入大廈，與保安經理理論，稱要翻看閉路電視，證實是誰放警員入內。