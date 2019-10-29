【屯門異味】催淚彈打上民居7樓　走廊遺燒焦痕迹　住戶：好離譜

周一（28日）下午屯門良景、田景邨傳出不明氣體，多人不適。有人質疑異味與警方有關。良運街兆軒苑逸生閣低層住戶指，昨午約3時半，區內開始傳出刺喉攻鼻的氣味，令他們不斷咳嗽及流鼻水不適。至晚上有數百人到大興行動基地外聚集，要求警方交代。及後演變成警民衝突，防暴施放催淚彈驅散，期間，催淚彈一度射入兆軒苑逸生閣七樓走廊，走廊煙霧瀰漫，催淚煙玫進屋內，7樓住戶叫苦連天。 今（29日）記者重返現場，走廊仍有催淚彈殘留氣味，而地上亦有燒焦痕迹。有7樓住戶直斥警方「好離譜」，又有人表示事發後需與家人在屋內戴口罩兩小時。

（鄧詠中攝） 昨午約3時半，街坊接兒子放學時覺得區內有陣異味，而且刺喉攻鼻。其子之後亦問父親「係咪有人放催淚彈？」。其後男童指家中「遲咗閂窗」，對事件及警察都感到害怕。其父續指，他們被刺喉攻鼻的氣味影響，令他們不斷咳嗽及流鼻水。

走廊遺下燒焦痕迹。（鄧詠中攝）

七樓住戶許小姐表示，當時濃煙攻入屋內，令她呼吸困難，不斷流鼻水及眼水，她形容警方「好離譜」。（鄧詠中攝） 走廊仍殘留異味 住戶：好離譜 由於消防曾到大興行動基地調查，有網民質疑與警方有關，呼籲晚上包圍大興行動基地抗議。有防暴警在良德街一帶發射多枚催淚彈驅散，期間一枚疑似催淚彈發射至兆軒苑逸生閣七樓走廊，濃煙充斥走廊。現時走廊仍有催淚彈殘留氣味，而地上亦有燒焦痕迹。七樓住戶許小姐表示，當時濃煙攻入屋內，令她呼吸困難，不斷流鼻水及眼水，她形容警方「好離譜」。當時曾下樓向警方了解，「但佢哋成班走嚟，仲唔走呀？」。許又指，昨晚家中已關好門窗，惟今日屋內仍有殘留異味，「抹窗都冇用，過一陣佢哋又射催淚彈。」 另一名鄭太昨晚聞到異味後，與家人在屋內戴口罩兩小時。不過她對事件不太擔心，會關好門窗，今日亦有做清潔。而家住8樓的黃太就認為，警方失手才不慎將催淚彈射上7樓。她對昨日衝突不以為然，「好似（警方與示威者）玩緊」，亦不擔心如再有會射入其單位內。

昨晚有催淚彈打上民居走廊。（網上圖片）