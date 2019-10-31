【8.31兩個月】太子站成火藥庫　兩月爆17次衝突　少年頭破血流

831太子站衝突事件距今已兩個月，自當晚起，鄰近旺角警署的太子地鐵站B1出口便成「花壇」，每逢晚上六、七時，便有經過此處的途人獻上白花及燃點蠟燭。上址出口早前再度被清場及加封多個巨型鐵板，惟朝清晚復，不足半日「花壇」便再現；昨天（30）再有工人在上址加設鐵板於原先插放白花位置，有工人表示加裝鐵板為防止有人爬上頂部。 翻查資料，過去兩個月，毗鄰上址的旺角警署已發生逾17次遭包圍事件，引發多次衝突，當中發生多宗事件，包括九月初有一名22歲男子向警方高呼「係咪跌咗良心？」遭制服，頭破血流、NOW新聞台車長警署外欲取車時被布袋彈撃中，事後表示於警署內遭警方暴力對待等等。

數名地盤工人再次進行加裝圍板工序。（鄧栢良攝）

「花壇」朝清晚復 工人今早再加裝鐵板

日前（28日）早上十時許，上址再次有清潔工人進行清理，清走牆上的塗鴉、文宣，並加上多個巨型鐵板，鐵板頂部成斜狀，惟不足半日，至晚上約六時許，上址「花壇」再度重現，途人經過仍會在空置位置擺放白花、紙鶴；港鐵當時表示，由於太子站早前被破壞，B1出入口及斜道受損毀，因此工程人員封上圍板以作維修工序。兩日後早上（30日）上址再度被清場，現場「花壇」再次消失，數名地盤工人再次進行加裝圍板工序，此次將鐵板安裝於原本的欄杆、市民插放白花的位置，有工人表示，安裝鐵板為避免有人爬上頂部。

翻查資料，港鐵早於九月中旬已開始安裝圍板封站，當時清走「花壇」後，以白色圍板封起車站入口；港鐵當示因出入口受損，因此需團封站口以便作維修工程。至九月尾，港鐵續於C1出口再以鐵皮封站；至今太子站暫時已有三個出口需要封閉，包括B1、C1及E出口。

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831兩個月 包圍旺角警署逾17次

「831」事件至今已發生兩個月，九月初至10號前，每天均有人到太子站B1出口「花壇」聚集包圍警署，引發數次警民衝突，加上多區遊行演變而至的多區衝突，當中不時有人爬上太子B1出口頂部塗鴉港鐵標誌。翻查資料，至十月尾已發生超過至少17次包圍旺角警署事件，其間旺角警署外曾發生多宗事件。

9月2日，一批示威者於旺角警署外進示威活動、警方清場完畢欲收隊時，一名22歲男子於路邊高呼「係咪跌咗良心？」，防暴警隨即衝向他並將其制服，並疑以警棍扑頭，導致其頭部受傷流血。

10月7日，重陽節當天，有網民再發起活動，於太子站獻花、燒街衣等，至下午六時半旺角警署突然有刺激藍色水劑向街外噴射，濺中現場數人,包括記者。

10月12日，有市民在旺角警署外聚集，晚上9時防暴警員衝出警署，制服多名在場人士，其中有手持伸縮警棍、聲稱為警員的男子以警棍打逃離的人。

10月14日，Now新聞台車長於旺角警署外欲取回車時，遭布袋彈撃中，及後被警方索上帶返警署，該名車長表示於警署內遭到暴力對待，身上部份傷痕由警方造成。

8月31日晚，太子站發生嚴重衝突，警方向車廂內使用胡椒噴霧。（余俊亮攝） 831太子站嚴重衝突 8月31日太子站曾發生嚴重衝突，有示威者進入太子站欲乘車離開，其間疑與在場市民發生爭執，及後大批速龍及防暴警員進入站內月台，於月台上進行追捕，並向車廂內僅戴上口罩的人士揮動警棍及出動胡適噴霧，事件中導致多人受傷，警方更一度拒絕救護人員進入站內施救。傷者人數曾改變引起大眾關注，消防處及後解釋，傷者會「流動」，人數出現變化「並非罕見」，事件引起爭議。

港鐵回覆：維修工程仍在進行中

港鐵其後回覆時表示，太子站目前設有無障礙通道，分別為位於E出入口的升降機，及B1出入口的斜道和輪椅升降台，方便有需要乘客例如輪椅乘客進出車站。港鐵續指，太子站的車站設施及無障礙設施均被人惡意破壞，E出入口的升降機受損而停用。至於B1出入口及斜道亦損毀，工程人員最近 亦於B1出入口的斜道封上圍板，方便進行維修工作，有關圍板工程，直至今日仍然進行 。



港鐵又指，由於太子站的無障礙設施受到嚴重破壞而需暫停使用，乘客如需要協助，可聯絡車站職員查詢及了解相關情況，職員會按車站實際運作情況作出安排。