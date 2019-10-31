【屯門異味】逸生閣住戶翻查CCTV　東屋台休息市民貼memo紙打氣

屯門本周一（28日）受不明氣體侵襲，網民昨晚號召到大興行動基地抗議，結果演變成警民衝突。大批防暴警員驅散群眾時，突然進入兆軒苑逸生閣大堂截查多人，更要求多名人士跪地趴牆接受檢查。有兆軒苑住戶直言不滿警方做法，認為是一種侮辱，稍後將翻查閉路電視錄影，確認防暴警如何入內及搜捕的情況。而昨晚防暴警亦掩至食肆「東屋台」，並將店內老闆娘及其弟拉出店外拘捕。東屋台今早沒有營業，但有市民貼上memo紙，為東主打氣。 【12:00更新】梁先生翻看閉路電視錄影後，質疑逸生閣保安做法有問題。梁先生指，從錄影中看到有住客進入大廈，鐵閘一直未有完全關上，其後有6個防暴警自行拉門進入大堂，隨後再有數十名警察到場支援，但防暴警未有乘升降機上樓，亦未有行後樓梯。但整個過程中，保安一直未有上前了解及查詢。另外，梁先生引述保安室白經理指，逸生閣保安未有上報，故不知當時情況。而兆軒苑保安室原本24小時運作，惟昨晚卻關閉，保安經理解釋，因昨晚擔心危險，故未有安排人當值，惟梁先生認為，做保安行業，以危險為藉口並非理由。

住戶梁先生表示，昨晚有大約30至40個防暴警員站在逸生閣大廈門口，任何人不論出入都要搜身，才獲放行。 （蔡正邦攝） 防暴警守門口 出入均要搜身 兆軒苑住戶梁先生表示，昨晚知道附近有集會，於是落樓看看情況，惟當時已有大約30至40個防暴警員站在逸生閣大廈門口，任何人不論出入都要搜身，才獲放行。 梁先生指，根據昨晚保安及住戶說法，當時有一班年青人進入逸生閣大堂，然後大批防暴警緊隨其後趁鐵閘未關上而入內搜捕。梁先生形容，當時逸生閣大堂內有十多名年青人跪在地上，有住戶行近向防暴警查詢時，卻反被警員斥責，「我哋行唔到埋去，一行埋去就俾佢哋鬧到聽唔到聲。」他指，在場警察並無向住戶解釋入內執法的理由，只是說「警察做嘢」。

大堂內多人被要求蹲地趴牆。（網上圖片）

翻查閉路電視片段 查證防暴警有否上樓搜捕

梁先生亦聽聞有防暴警上樓巡視，並以電筒照射住戶寓所。梁先生指，今早10時許會與其他居民到保安室翻查閉路電視片段，確認是否有防暴警員上樓搜捕及打人的情況。

不滿防暴警「皇軍式」手法對待示威者

梁先生坦言非常不滿防暴警要求年青人跪地趴牆的做法，「拉咪拉囉，拉有好多種方法，係咪需要用皇軍式手法對待示威者？」梁先生擔心，警方無視法例及程序將會變成常態，因警方近日已突然進入寶怡花園平台及逸生閣大堂。「有一次就有第二次，如果（警察）發現呢個方法係work」，他指警察突然進入屋苑範圍會製造混亂，對居民有危險。

「東屋台」未有營業 市民貼memo紙為東主打氣

而昨晚10時半，大批防暴警追捕示威者期間，掩至食肆「東屋台」欲拘捕示威者。當時店內一男一女職員走到門前要求警方解釋，惟一名蒙面的防暴警員警告他們正阻差辦公，並將兩人拉扯落地，其餘防暴上前合力按地制服。該對男女為「東屋台」的老闆娘及其弟弟。今早「東屋台」未有營業，但有市民貼上寫有「support you」的memo紙，為東主打氣。